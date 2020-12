La corsa inarrestabile della pandemia ha portato alla cancellazione dei concerti di Nick Cave & The Bad Seeds inizialmente programmati per il 2021 lungo il Regno Unito e l’Europa. A subire lo scotto della drastica decisione c’è anche l’Italia.

Il tour a sostegno dell’ultimo album Ghosteen aveva già subito uno slittamento durante la primavera 2020. Due le date programmate per l’Italia nel 2021: il 20 maggio 2021 presso il Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 31 maggio 2021 presso il Palazzo dello Sport di Roma.

La pandemia del virus Sars-CoV-2 ha messo letteralmente in ginocchio il mondo della musica dal vivo. L’annullamento dei concerti di Nick Cave & The Bad Seeds non è l’unico evento infausto di questo periodo storico: a novembre i The 1975 hanno dovuto seguire la stessa scelta e anche gli artisti italiani tra cui Umberto Tozzi stanno cancellando le date programmate.

Tuttavia Nick Cave e i suoi ragazzi stanno pianificando soluzioni alternative che però non vedranno attuazione nell’immediatezza: i Bad Seeds potrebbero trovare spazio tra il 2021 e il 2022 come comunicano in una nota pubblicata sui social nelle ultime ore.

“Siamo molto provati nell’annunciare che il tour di Nick Cave & The Bad Seeds 2021 per il Regno Unito e l’Europa non può avere luogo per via del perseverare dell’emergenza pandemica del Covid-19. La complessità del tour che avevamo pianificato, in concomitanza con la continua incertezza sulla pandemia ci porta a considerare che nonostante il duro lavoro di tutte le persone coinvolte non siamo in grado di garantire gli spettacoli. Per informazioni sui rimborsi contattate il vostro punto vendita. Continueremo a lavorare su soluzioni alternative per il 2021 e il 2022 e speriamo di portarvi migliori notizie per il prossimo anno”.

La formazione australiana, infine, consiglia a chiunque fosse già in possesso dei biglietti di contattare il proprio punto vendita per avere informazioni sui rimborsi. Per il momento il circuito TicketOne non ha fornito le istruzioni per ovviare alla cancellazione dei concerti di Nick Cave & The Bad Seeds che, ricordiamo, avevano già subito uno slittamento dall’estate 2020 alla primavera 2021.

La band specifica che fino all’ultimo è stata studiata una soluzione insieme ai tecnici, ma l’incertezza sulla pandemia ha fatto cadere ogni speranza di ritorno sul palco nei prossimi mesi. I concerti di Nick Cave & The Bad Seeds sarebbero dovuti partire dal Belgio il 10 aprile per poi concludersi a Tel Aviv il 7 giugno 2021, ma la band invita i fan a non perdersi d’animo ed ad attendere le novità che arriveranno il prossimo anno.