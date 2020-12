Abbiamo alcuni aggiornamenti assai interessanti e significativi per quanto concerne il Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che One UI 3.1 potrebbe essere caricato sul top di gamma del produttore coreano già al momento del suo esordio sul mercato. E, come se non bastasse, l’uscita dello smartphone potrebbe avvenire in netto anticipo rispetto agli standard degli ultimi anni. Dunque, dopo alcune anticipazioni condivise in settimana sulle nostre pagine, cerchiamo di capire come stiano realmente le cose.

Samsung Galaxy S21 e One UI 3.1: le ultime indiscrezioni

Cosa sappiamo al momento sul Samsung Galaxy S21? Secondo un recente report di Gizchina, e One UI 3.1, abbiamo un’importante anticipazione sul device che ovviamente non è verificabile, ma afferma al contempo che questo dispositivo verrà lanciato a gennaio con il suddetto pacchetto software preinstallato. Seppur limitato a questioni sofware, sarebbe un bel valore aggiunto (temporaneo) per lo smartphone poter contare da subito su un upgrade che dovrebbe garantire quantomeno un’interfaccia più gradevole.

Vi ricordo, in aggiunta, che secondo le informazioni attuali i vari Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra dovrebbero utilizzare l’ultimo SoC Snapdragon 888. Tuttavia, gli stessi telefoni in alcuni mercati verranno forniti con il processore Exynos 2100 di Samsung. Probabilmente anche qui in Italia e nel resto d’Europa, come abbiamo osservato coi loro predecessori. L’intera serie è dotata di un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Insomma, un comparto hardware e software decisamente convincente.

Sarà importante capire se la macchina produttiva dell’azienda riuscirà ad avere tempi effettivamente così ristretti, in modo da dare un chiaro segnale sia ai propri utenti, sia alla concorrenza. Con la probabile cancellazione della serie Note nel 2021, avere un Samsung Galaxy S21 all’avanguardia diventa indispensabile per essere competitivi con Huawei, Apple e Xiaomi. Quali altre novità vi aspettate dall’azienda con il suo nuovo device?