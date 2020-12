Shawn Mendes e Camila Cabello pubblicano The Christmas Song, il nuovo singolo di Natale che ha anche uno scopo solidale. La coppia di artisti, nella vita e nella musica, ha così deciso di anticipare le feste con un brano che è contenuto nella versione deluxe di Wonder.

Le motivazioni di questa scelta sono spiegate nelle parole che Camila Cabello ha voluto affidare ai suoi canali ufficiali:

Camila Cabello ha anche spiegato che gli streaming del brano sosterranno i bisognosi, con i primi $ 100.000 donati a Feeding America.

Shawn Mendes aggiunge:

Il brano è presente nella versione estesa di Wonder, che Shawn Mendes ha pubblicato il 4 dicembre scorso dopo aver rilasciato il singolo omonimo come brano di lancio del suo nuovo lavoro, quello con il quale ha dato un seguito naturale al successo precedente di Shawn Mendes, dopo Illuminate e The Handwritten.

Shawn Mendes e Camila Cabello avevano unito le loro voci anche in Senorita, che era stato rilasciato da Shawn Mendes e dopo il quale era stata ufficializzata anche la loro unione sentimentale. In queste settimane, l’artista canadese ha anche pubblicato la sua prima collaborazione con Justin Bieber in Monster.

[Verse 1: Shawn Mendes]

Chestnuts roasting on an open fire

Jack Frost nipping at your nose

Yuletide carols being sung by a choir

And folks dressed up like Eskimos

[Verse 2: Camila Cabello]

Everybody knows a turkey and some mistletoe, mm-mm

Helps to make the seasons bright

Tiny tots with their eyes all aglow

Will find it hard to sleep tonight

[Pre-Chorus: Shawn Mendes, Camila Cabello & Both]

They know that (San—, san—), Santa’s on his way

He’s loaded lots of toys and goodies for his sleigh

And every mother’s child is gonna try

To see if reindeer really know how to fly

[Chorus: Camila Cabello, Shawn Mendes]

And so I’m offering this simple phrase

To kids from one to ninety-two

Although it’s been said many times, many ways

Merry Christmas to you

[Bridge: Shawn Mendes & Camila Cabello]

Da-da, da-da-da-da-da-da

Da-da, da-da-da-da-da

Ooh, ah-ooh

Ah

[Chorus: Shawn Mendes, Camila Cabello & Both]

And so I’m offering this simple phrase

To kids from onе to ninety-two

Although it’s been said many times, many ways

Merry Christmas to you