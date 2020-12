Purtroppo non funziona l’app Unicredit in questa domenica 6 dicembre. Non è la prima volta che lo strumento tanto utile ai clienti della banca mostra alcune anomalie negli ultimi tempi e ancora una volta si registrano difficoltà concrete nel compimento di operazioni altrimenti banali e eseguibili in pochi e semplici passaggi.

Proprio nel corso di questo autunno che volge al termine già avevamo segnalato una serie di difficoltà riscontrate proprio per l’app Unicredit. In quel caso, uno specifico aggiornamento dello strumento presente sul Play Store per clienti con smartphone Android aveva messo in crisi le procedure di autenticazione in app volte per autorizzare movimenti sul conto. In questa domenica registriamo ancora un nuovo update, in realtà datato 30 novembre, che pure mostrerebbe qualche anomalia. Stessi problemi già noti con l’impossibilità, in alcuni casi, di dare l’ok ad operazioni come bonifici e pagamenti vari. Non è chiaro se le difficoltà attuali dipendano tutte dall’ultima versione del tool ma ci sono ampie possibilità che la release recente stia facendo la sua parte nei malfunzionamenti. Lo stato effettivo del servizio, come al solito, è ben fotografato da Downdetector e al momento conta decine e decine di segnalazioni al riguardo.

Se non funziona l’app Unicredit in questa giornata festiva e pure si ha la necessità di effettuare determinate operazioni, sarà utile contattare per assistenza il numero dedicato 800.57.57.57 e tra le scelte del menù vocale scegliere la sezione dedicata ai servizi Internet. Per essere precisi, c’è anche un numero dedicato a quei clienti che si trovano al momento all’estero con le stesse difficoltà che risponde al numero +39.02.330.89.73. In alternativa, è consigliabile anche rivolgersi per aiuto al profilo social Twitter della banca con un tweet o messaggio privato.

Aggiornamento 12:00 – Le anomalie di questa domenica, per fortuna, starebbero progressivamente rientrando in questi minuti. Le operazioni in app sembrano funzionare correttamente ora.