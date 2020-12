La corsa sta per terminare con il finale di Vite in Fuga in onda proprio domani, 7 dicembre, nel prime time su Rai2. A causa del doppio appuntamento alla settimana la fiction invece di tenerci compagnia per ben sei settimane, lo ha fatto per molto meno e proprio il doppio episodio di oggi e quello di domani chiuderanno l’indagine della Serravalle e la fuga dei Caruana ma non sappiamo bene con quale epilogo. Le prime anticipazioni sul finale di Vite in Fuga rivelano che l’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l’irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli.

Ilaria e Alessio sembrano essere spariti nel nulla e così Claudio deve rinunciare a costituirsi per trovali trovandosi faccia a faccia con una prova difficilissima per farlo. L’uomo deve recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante un’importante conferenza, ma ormai Agnese Serravalle è sulle sue tracce.

La sua indagine si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo. Cosa ne sarà dei Caruana?

Prima del finale di Vite in Fuga questa sera l’appuntamento è con due episodi dal titolo Agosto e Settembre in cui Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un’intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista. La distanza tra Silvia e il marito diventa irreparabile quando si scopre che su di lui pesa un’altra accusa, quella di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi.

