Consapevole del seguito riscosso in Italia, Ellen Pompeo ha provato a dimostrare un po’ di gratitudine all’Italia attraverso un tweet in cui parla italiano. O almeno ci prova.

Giovedì notte, quando negli Stati Uniti stava per andare in onda il quarto episodio di Grey’s Anatomy con guest star TR. Knight (George O’Malley), Ellen Pompeo ha condiviso il tweet di una fan italiana che si preparava a seguire l’episodio in diretta, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico.

Tale Claudia, ha voluto far sapere ad Ellen Pompeo che avrebbe seguito l’episodio nonostante in Italia fosse notte fonda: “Caffè per stasera, saranno le 3 del mattino qui in Italia, quando andrà in onda l’episodio. EllenPompeo vorrei che tu fossi qui con noi, io resto sveglia solo per te“. L’attrice ha condiviso il messaggio aggiungendo un particolare ringraziamento al pubblico italiano e chiamando in causa l’attore italo-canadese Giacomo Gianniotti, che interpreta lo specializzando Andrew DeLuca nella serie.

Così Ellen Pompeo ha azzardato una frase tradotta in italiano, che al netto degli errori ortografici suona più o meno così: “Non vorrei creare problemi, ma i fan italiani sono i fan migliori… Sei d’accordo Giacomo Gianniotti?“.

Non voglio lip creare problemi…. ma I fan italiani I sono I migluori fan .. @GiacomoKG sei d’ accordo ? https://t.co/j8Z1TMZdtf — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) December 3, 2020

E l’attore romano della Garbatella, cresciuto a Toronto, ovviamente le ha dato manforte, concordando che i fan italiani siano i migliori.

Ellen Pompeo si è poi scusata per gli errori del suo tweet, chiedendo di non essere giudicata per il suo italiano e definendolo un “tentativo orribile“.

Also please don’t judge my horrible attempt at Italian!! — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) December 3, 2020

Non è la prima volta che Ellen Pompeo si cimenta con l’italiano. Le sue radici d’altronde sono italiane (il nonno era immigrato negli Stati Uniti da Avellino) e i tentativi di parlare la nostra lingua sono entrati anche nella trama della serie, quando all’inizio della sua relazione con DeLuca, Meredith rivela di aver studiato per tre anni l’italiano all’università e quindi di riuscire a comprendere le sue parole.

Inoltre in un’intervista del 2006, un anno dopo il debutto di Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo provò a spiccicare qualche parola in Italiano in un’intervista al Montecarlo Telefilm Festival. Lo scorso anno l’attrice è venuta in vacanza in Italia, subendo anche un furto del portafogli a Firenze, ma evidentemente l’episodio non ha messo in discussione il suo amore per il Paese e per gli italiani.