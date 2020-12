Non sono per nulla trascurabili i problemi WindTre di questa domenica 6 dicembre. Già dalla notte, molti clienti dell’operatore hanno riscontrato serie anomalie per la connessione di rete. Un gran peccato, proprio in questa giornata, visto che il vettore (per una speciale promozione) avrebbe dovuto regalare giga di navigazione illimitati ai suoi utenti.

Scendiamo nel dettaglio dell’anomalia di scena proprio nel momento di questa pubblicazione. Il servizio Downdetector ci viene in aiuto con una panoramica complessiva dei malfunzionamenti. Come già accennato, le prime difficoltà si sarebbero manifestate dall’una di notte per poi iniziare a moltiplicarsi intorno alle 6 di questa mattina. La maggior parte dei clienti non lamenta errori nell’effettuare o ricevere chiamate. Piuttosto i problemi odierni riguarderebbero solo la navigazione internet.

Come si manifestano attualmente i problemi WindTre in questa prima domenica di dicembre? Molte testimonianze fanno riferimento ad una connessione davvero ballerina. A specifici tentativi di ripristino del servizio con il ricorso all’attivazione e disattivazione della modalità aereo sugli smartphone, segue in alcuni casi la possibilità di navigare ma solo per un minuto o poco più. Le anomalie si ripresentano copiose subito dopo.

La situazione è in continuo divenire in questi minuti. Per il momento, tuttavia, sembrerebbero accusare maggiormente dei problemi WindTre odierni i clienti del nord e centro Italia, in particolare quelli delle regioni Lombardia e Veneto. Non sono ancora presenti riscontri ufficiali dell’operatore mobile in queste prime ore di giornata, attraverso i suoi canali ufficiali social. Eventuali comunicazioni riferite al down non mancheranno di essere riportate come aggiornamenti in questo articolo.

Aggiornamento 9:40 – Mentre le difficoltà di navigazione continuano copiose, i problemi WindTre odierni non sono stati ancora oggetto di una comunicazione ufficiale dell’operatore. Mancano dunque notizie sulle motivazioni che si legano al disservizio ma pure su un eventuale ritorno alla normalità. L’assistenza per i clienti resta sempre attiva al numero 159 e attraverso l’app dell’operatore.