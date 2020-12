Con la diretta tv e streaming della F1 di oggi si assiste di fatto al penultimo appuntamento con la competizione motoristica. Il circus dedicato alle quattro ruote più seguito al mondo è pronto ad archiviare una stagione alquanto atipica. Ma che, nonostante tutto, è riuscita a infarcire il calendario col giusto numero di gare che permettessero l’assegnazione del titolo iridato.

Una corsa sfrenata che, manco a dirlo, si è aggiudicato il cannibale Lewis Hamilton. Che però quest’oggi non sarà in griglia di partenza, vista la positività riscontrata al Covid-19. La diretta tv e streaming della F1 vedrà al suo posto il rampante George Russell, il giovane pilota Mercedes in forze alla Williams che è stato richiamato alla casa madre per un vero e proprio test. E le indicazioni arrivate dalle prove libere e dalle qualifiche sono di quelle importanti.

Un secondo posto al via, a pochi millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas, offrono un quadro della situazione abbastanza chiaro. Terza piazza per il “solito” Max Verstappen, mentre altalenante la situazione per le Rosse. La Ferrari di Charles Leclerc si piazza quarta in griglia, mentre fuori dalla top 10, al 13esimo posto, troviamo Sebastian Vettel.

Diretta tv e streaming F1, come seguire la gara

Vietato mancare dunque a quello che potrebbe essere un appuntamento con la storia per George Russell. E la diretta tv e streaming della F1 consentirà di non perdere nemmeno un istante del GP di Sakhir, sulla pista del Bahrain, di quest’oggi.

Come sempre scorpacciata bella ricca quella in serbo per gli abbonati Sky, grazie alla carrellata di approfondimenti condita dalla diretta del GP, il cui via è alle 18.10. Il canale di riferimento in questo caso è il 207, quello tematico, Sky Sport F1. Stessa storia anche su Skygo, l’app che permetterà la fruizione delle trasmissioni anche tramite dispositivi mobile.

Chi invece non dispone di un abbonamento a Sky, dovrà attrezzarsi di un briciolo di pazienza. La diretta in chiaro su TV8, e sul sito corrispettivo, partirà un’ora dopo il via ufficiale, vale a dire alle 19.10. Occhio agli spoiler sui social.