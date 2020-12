Dopo mesi di rilasci a singhiozzo, la Dark Mode di Facebook su dispositivi mobile Android è finalmente disponibile per tutti anche in Italia. Il celebre sistema operativo di casa Google, nelle ultime ore, è andato infatti ad abbracciare del tutto nel Bel Paese la desideratissima modalità a tema scuro per il social network creato e capitanato da Mark Zuckerberg, per la gioia di tutti gli utenti che hanno richiesto questa interessante feature a lungo e a gran voce.

Come accaduto anche su WhatsApp, la Dark Mode di Facebook per smartphone e tablet che utilizzano Android è realtà per milioni di user. Come molti di voi già sapranno, precedentemente la modalità scura era stata resa disponibile nella versione desktop di Facebook e nell’app Facebook Lite, ed i tempi sono quindi maturi per integrarla anche sull’app completa installata sui nostri device gestiti dal “robottino” del colosso di Mountain View. Come fare allora ad attivarla subito? Scopriamolo insieme!

Per attivare la Dark Mode di Facebook per Android è necessario seguire una procedura piuttosto semplice, nota da tempo a chi ha avuto la fortuna di vedersi abilitata l’opzione già da alcuni mesi. Prima di tutto, recatevi nelle Impostazioni dell’applicazione ufficiale, vale a dire premendo sull’icona dell’hamburger, presente in alto a destra. Scorrete a pagina verso il basso e fate tap su Impostazioni e privacy: qui andrete a trovare un riquadro con la dicitura Modalità sfondo nero, che fa dunque attivata premendo su di esso. Scegliete ora se mantenere costantemente attivo il tema scuro (mediante l’opzione Attiva), se lasciarlo disattivato (Non attiva) oppure se farlo impostare in modo automatico all’app in base a quanto scelto per il sistema (Usa le impostazioni di sistema). Nulla di più semplice per poter finalmente gustare questa opzione, che permetterà di risparmiare pure qualche punto percentuale di batteria soprattutto per chi dispone di un dispositivo con schermo AMOLED.