Purtroppo bisogna constatare che l’app IO è assente nell’AppGallery Huawei. Come naturale conseguenza, chi ha un recente smartphone Huawei senza Play Store non potrà utilizzare lo strumento ufficiale del Governo per il cashback di Stato. Una possibilità in meno per un numero non trascurabile di utenti ma, per fortuna, esistono delle alternative per aderire comunque al cosiddetto bonus bancomat in partenza il prossimo 8 dicembre.

Come oramai è noto a tutti, il cashback di Stato è l’iniziativa con la quale il Governo tenta di dare una forte spinta ai pagamenti elettronici con carta e altre modalità digitali nel nostro paese, con l’obiettivo di limitare almeno parte delle transazioni non tracciate. Chi si iscriverà al programma, dal prossimo 8 dicembre, potrà beneficiare di un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo di 150 euro al mese e di 1500 annui. Una cifra non certo trascurabile e che fa dunque gola a molti, considerando che per averla non bisognerò fare altro che provvedere agli acquisti con moneta elettronica.

Proprio l’app IO è lo strumento principale attraverso il quale ci si dovrà registrare per partecipare al cashback di Stato. Chi ha un Huawei recente deve tuttavia scontrarsi con l’assenza del tool nello store di riferimento Huawei, dunque nell’AppGallery. Esattamente come capitato per il servizio di tracciamento Immuni, pure tanto fondamentale in era Covid-19, ecco che la soluzione tecnologica è disponibile sul Play Store e sull’ App Store di Apple ma non altrove.

C’è almeno un modo però per ovviare a questa mancanza, in assenza (almeno per ora) dell’app IO in App Gallery. I possessori di nuovi smartphone Huawei potranno trovare soluzioni alternative alla registrazione al cashback di Stato con Satispay, come raccontato già da OM-OptiMagazine nella specifica guida. Altri rimedi alternativi potrebbero essere anche Yap e Nexi Pay. Insomma, chi vorrà potrà comunque partecipare all’iniziativa.