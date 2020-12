Iniziativa interessante per tutti coloro che di recente hanno avuto problemi con il display del tanto discusso iPhone 11. A quanto pare, infatti, Apple ha lanciato oggi un nuovo programma di sostituzione dello schermo per i dispositivi coinvolti in bug di fabbrica, al fine di risolvere un problema che ha visto protagonista quella che viene definita dall’azienda “una piccola percentuale di display”. In sostanza, secondo quanto appreso di recente, con alcuni iPhone 11 sarebbe impossibile rispondere al tocco dello schermo.

Le ultime decisioni di Apple sull’iPhone 11

In queste settimane ci siamo soffermati sull’iPhone 11 soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di nuove offerte, considerando alcune proposte giunte in Italia in occasione del Black Friday e del Cyber Monday 2020. Il problema appena descritto, invece, non è isolato come si pensava. Apple afferma che i dispositivi interessati sono stati prodotti tra novembre 2019 e maggio 2020 e, qualora dovesse emergere il malfunzionamento sul tocco, i modelli di iPhone 11 potrebbero presentare effettivamente un problema con il modulo display.

Coloro che si ritrovano prodotti‌ che presentano questo problema, possono ottenere dispositivi sostitutivi direttamente da Apple. I possessori di iPhone 11 possono effettuare il controllo del numero di serie disponibile tramite il documento di supporto di Apple. In questo modo si potrà verificare se il proprio dispositivi faccia parte del programma di sostituzione. Per quelli idonei, Apple o un fornitore di servizi autorizzato dal colosso di Cupertino, fornirà il servizio gratuitamente.

I clienti con ‌iPhone 11‌ che necessitano di assistenza possono trovare un fornitore di servizi autorizzato Apple. In alternativa, è possibile fissare un appuntamento presso un punto vendita o contattare il supporto della mela per organizzare una riparazione tramite posta. Il programma copre i dispositivi ‌iPhone 11‌ interessati per due anni dopo la prima vendita al dettaglio e coloro che hanno pagato per far riparare i propri dispositivi, come si può immaginare, possono contattare Apple per un rimborso.