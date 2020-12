Il Capodanno 2020 in tv non si farà. Queste sono le ultime notizie che arrivano dallo sconvolgimento dei palinsesti dopo l’ultimo DPCM, che contiene nuove regole per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Nonostante fosse stato già annunciato, il Capodanno di Canale5 con Federica Panicucci non potrà avere luogo. Al posto del tradizionale show dell’ammiraglia Mediaset, si terrà una puntata del Grande Fratello Vip. La conferma ufficiale è stata data durante l’ultima diretta del reality, nella quale Alfonso Signorini ha preparato i suoi vipponi al veglione di San Silvestro.

La stessa sorte è toccata a L’Anno Che Verrà, alla cui conduzione era stato confermato Amadeus. Lo show di Rai1 è stato annullato a causa delle nuove regole, che non hanno permesso l’organizzazione dell’evento in Ast.

Queste le parole del vicesindaco di Terni:

“Colpo di scena. Grazie per la breaking news, dovremmo capirne, la fondatezza: è un’opportunità che continuiamo a pensare che rimanga. Per quel che ci riguarda siamo pronti, verificheremo l’eventualità dell’annullamento: evidentemente, mia considerazione a cuore aperto, l’ultimo Dpcm ha prodotto degli elementi di riflessione. Comunque la convenzione riconosce alla Regione Umbria un diritto di prelazione per lo svolgimento del Capodanno Rai 2021”

Il Capodanno 2020 non sarà quindi festeggiato in diretta televisiva com’è accaduto in questi ultimi decenni, scelta che era comunque prevedibile anche in considerazione dalle ultime decisioni prese dal Governo in merito al contenimento del contagio da Covid.

I festeggiamenti 2020 sono completamente congelati anche sul fronte natalizio, dal momento che l’esecutivo ha stabilito che siano vietati gli spostamenti tra Comuni, sia per il giorno di Natale sia per quello di Santo Stefano, al quale si aggiunge il giorno di Capodanno.

Il 2021 si aprirà nel segno della musica, con il nuovo singolo di Vasco Rossi che sarà presentato nel corso di Danza Con Me con Roberto Bolle, tradizionalmente in onda a Capodanno.