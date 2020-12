Renato Zero ad All Togehter Now per la semifinale del 5 dicembre. Il Re dei Sorcini canterà di fronte al muro ma si intratterrà anche con la giuria, per giudicare le esibizioni dei concorrenti ancora in gara.

L’artista romano è appena tornato con un cofanetto monumentale con il quale ha voluto festeggiare i suoi primi 70 anni. L’impossibilità di festeggiare sul palco l’ha indotto a concepire un’opera composta da 39 inediti, con i quali ha dato un nuovo segnale di speranza in questo periodo di difficoltà.

Renato Zero è anche una vecchia conoscenza del programma, del quale era già stato ospite. Il Muro tornerà ora a cantare di fronte al cantautore romano che accompagnerà la semifinale del programma di Canale5 condotto da Michelle Hunziker.

La gara si svolgerà nella maniera abituale, con la competizione fissa che è stata introdotta in questa nuova edizione tornata in onda con uno show completamente rinnovato. A giudicare le esibizioni, sarà la giuria speciale che è stata designata per questa stagione, composta da Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Dopo essere stato il presidente della giuria, J-Ax è diventato giurato speciale in affiancamento alla giuria.

I concorrenti ancora in gara si sfideranno per ottenere i 50mila euro in palio. Per 8 di loro, la competizione è ancora aperta. Sul palco delle semifinale, torneranno Beatrice Baldaccini, Kam “Eki” Cahayadi, Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio e Savio Vurchio. Ognuno di loro dovrà dare il meglio di sé per conquistare la finale con il montepremi in palio.

Le esibizioni dei concorrenti saranno giudicate dal muro, in prima battuta. Il punteggio potrà essere confermato dalla giuria, oppure potranno decidere di aumentare o diminuire i voti assegnati dal Muro. Il loro compito sarà anche quello di supervisionare i voti di tutti i concorrenti in vista della finale del 12 dicembre.