Quella di PS5 è una situazione che sta sostanzialmente sconvolgendo il mercato videoludico. Il numero di console prodotte da Sony non è adeguato a sostenere le richieste provenienti dalla community. Con la domanda che in sostanza risulta per buona parte insoddisfatta.

Ecco che dunque si assiste a vere e proprie scene di panico da shopping compulsivo. Con decine di migliaia di aspiranti compratori di PS5 che si riversano verso i portali online che promettono nuove scorte della piattaforma. File digitali chilometriche (che durano anche ore) semplicemente per accedere ai siti. Molto spesso per sentirsi rispondere picche, visto che di console, di fatto, ne sono messe in vendita poche migliaia di esemplari.

Sovrapprezzi PS5 in rete, meglio aspettare

Una situazione che non promette di risolversi in tempi brevissimi, almeno non prima del Natale. Con le prospettive per il restock dei principali rivenditori che potrebbe richiedere anche alcuni mesi. Ecco che quindi non sono in pochi gli utenti che scelgono di rivolgersi al mercato parallelo. Vale a dire a tutti coloro che, con un po’ di fortuna (e lungimiranza) hanno acquistato più di una PS5.

Il problema, in questo caso, è il prezzo con cui bisogna fare i conti, che in non pochi casi finisce per essere brutalmente maggiorato. Basta dare uno sguardo sui vari mercatini in rete per vedere le aste pazze generate dalla febbre da next gen. Si parla di almeno duecento euro in più rispetto al costo ufficiale, e questo è solo il migliore dei casi visto che su eBay la console costa anche più di 900 euro.

Meglio evitare di prestare il fianco a “offerte” del genere, anche perché c’è tutto il tempo per attendere la console Sony con pazienza. Il colosso nipponico non ha infatti alcun interesse a rilasciare con fretta le varie esclusive in cantiere. E i titoli multipiattaforma continueranno a supportare attivamente anche PS4, così come Xbox One, ancora per un bel po’ di tempo.

Mettersi l’anima in pace e attendere con pazienza che gli stock nei negozi tornino disponibili è la migliore delle soluzioni. Non c’è motivo infatti per forzare i tempi, e sottostare a sovrapprezzi assurdi. Con i soldi in questione che potranno essere reinvestiti a tempo debito in qualcuna delle grandi esclusive in arrivo.