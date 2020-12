Power Book 2: Ghost ha preso il via su Starzplay in contemporanea Usa e seguirà la stessa formula anche per la seconda parte della stagione, al via il 6 dicembre con un episodio a settimana. Il primo dei quattro spin-off del Powerverse, già rinnovato per una seconda stagione, ha mantenuto un legame molto saldo con la serie originale. Quel che si è visto nella prima metà della stagione, infatti, è un’osservazione delle immediate conseguenze di quanto avvenuto nel finale di Power 6.

Tariq St. Patrick ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, seppur combattuto dal desiderio di uscire dall’ombra del padre e dall’urgenza crescente di salvare la famiglia. La pressione che ha avvertito è stata il frutto dell’ingiustizia subita dalla madre Tasha, la quale ha pagato il prezzo dell’omicidio di cui il figlio è in realtà responsabile. Tariq ha affrontato poi il rigore accademico di un’università altolocata, al quale ha dedicato solo una parte del proprio tempo.

Il resto, infatti, è confluito negli sforzi per pagare Davis MacLean, subdolo avvocato difensore e unica speranza, per Tasha, di uscire di prigione nonostante gli sforzi dell’accusa, e in particolare di Cooper Saxe. Da questo stato di necessità è derivato il coinvolgimento di Tariq nei loschi affari di Monet Stewart Tejada (Mary J. Blige) e compagni, i cui ferri del mestiere sono ben più collaudati. Le difficoltà di gestire il business della droga, la vita accademica, gli affari amorosi e le questioni familiari portano così il giovane ad acquisire una nuova consapevolezza: l’unico modo di scampare il destino del padre è diventare come lui, anzi migliore.

Le prime anticipazioni sui nuovi episodi di Power Book 2: Ghost sono appena arrivate da Courtney Kemp, già al timone della serie originale, che in un’intervista concessa a Entertainment Weekly ha commentato in particolare la presenza e l’influenza di una professionista come Mary J. Blige:

Volevo che il pubblico vedessere Mary come la vedo io, cioè come una sopravvissuta. Monet è una donna che ne ha passate tante: suo marito è dentro, lei ha ereditato i suoi affari e tuttavia lui ha ancora il controllo, e lei cerca di gestire questa situazione. E poi sta cercando di imparare a gestire dei figli maschi che ormai sono uomini fatti e finiti, e una figlia femmina che sta diventando una donna, e cerca di insegnarle come essere una donna in quel mondo che vediamo. [Il personaggio di Monet] si ispira a tutta una serie di donne di cui ho letto o che conosciamo, donne che hanno vissuto la vita e, proprio vivendola, sono diventate più dure, più toste.

La parola chiave che Kemp ha usato per descrivere la seconda parte della stagione di Power Book 2: Ghost è intensità, in particolare in riferimento alle relazioni fra i personaggi:

Tutti i rapporti diventano molto più complicati. Tariq deve prendere delle decisioni, e vedremo di ritorno alcuni volti noti di Power. Se ci sarà Tommy [Joseph Sikora, volto di uno tra i personaggi più amati dai fan, ndr]? L’ho già detto e lo ripeto: se in tribunale qualcuno facesse il mio nome in merito a qualcosa che non ho fatto, gliene vorrei parlare.

I nuovi episodi di Power Book 2: Ghost saranno disponibili settimanalmente su Starzplay. La piattaforma è accessibile dall’app di Apple TV+ – gratuita per una settimana, poi a €4,99 al mese – oppure tramite Amazon Prime Video Channels, che permette ai clienti Prime di arricchire il proprio abbonamento di nuovi servizi streaming e on demand, tra cui proprio Starzplay, anche in questo caso al costo di €4,99 al mese.