I nuovi smartphone Samsung che verranno potrebbero puntare tutto o quasi sul comporto fotocamera. Ne è praticamente convinto il noto leaker Ice Universe che, nelle scorse ore, ha lanciato una sua notizia o forse anche solo provocazione parlando di sensore da ben 600 MP. Un valore impressionante, fantascientifico al momento, almeno considerando la tecnologia per ora a disposizione dei progettisti Samsung ma anche di quelli di altri produttori.

Non va dimenticato che l’ultima tecnologia ISOCELL adottata da Samsung e anche dal rivale Xiaomi, è quella da 108 MP. Quello che ipotizza Ice Universe oggi è il cosiddetto passo più lungo della gamma. Giungere ad un sensore da ben 600 MP con la tecnologia ISOCELL ora di scena potrebbe voler dire avere un comparto simile a quello presente nel tweet al termine di questo articolo.

In pratica eventuali nuovi smartphone Samsung con un sensore da 600MP registrerebbero una sporgenza rispetto alla cover posteriore del telefono di ben 22 mm. Una misura tutt’altro che trascurabile, ben 2,2 centimetri di elemento hardware fuori dal profilo del device che difficilmente verrebbe accettata da qualsiasi potenziale acquirente.

Le premesse già fornite ci indicano che probabilmente, a discapito di quanto possa dire l’autorevole Ice Univerce, Samsung non stia già lavorando a nuovi dispositivi con un sensore da 600 MP? Il produttore ha di certo chiara la strada da intraprendere per mantenere l’egemonia del mercato smartphone, nonostante l’incalzante incedere di rivali come Xiaomi. Il mercato chiede sempre maggiore innovazione e semmai l’obiettivo dei 600 MP è ora irrealizzabile per la tecnologia a disposizione in questo 2020, non lo sarà magari fra qualche anno. Il prossimo step atteso potrebbe essere la progettazione di un sensore più modesto (si fa per dire) da 192 MP. Quest’ultimo magari non arriverà neanche nel 2021 ma successivamente, tuttavia lo sviluppo di soluzioni hardware all’avanguardia non si arresta. Intanto non ci resta che attendere l’imminente Galaxy S21 per metà gennaio.