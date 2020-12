Le repliche di Lucifer 3 su Italia1 si avviano alla conclusione. Oggi, sabato 5 dicembre, andrà in onda un nuovo episodio della terza stagione, che chiuderà prima di Natale, a un nuovo orario: dalle 14:15 l’appuntamento slitta alle 14:40. Finora, la quarta e la prima parte della quinta stagione sono solo disponibili sulla piattaforma di streaming Netflix.

Si intitola Tutto quello che fa Pierce io lo faccio meglio l’episodio 3×21 in onda oggi pomeriggio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando una prima ballerina viene brutalmente uccisa, Lucifer aiuta Chloe a risolvere il caso e cerca di distoglierla da Pierce. Amenadiel prega Charlotte di aiutarlo con un piano importante, e Maze rimane devota a una task da cui Pierce le ha chiesto di stare alla larga. Poi, Chloe confronta Lucifer sulla sua intromissione nella sua vita. Proprio quando è sul punto di fare una enorme confessione, Lucifer scopre qualcosa che cambia tutto.

Le repliche di Lucifer 3 su Italia1 proseguono sabato 5 dicembre con l’episodio 22 di stagione intitolato Tutti all’opera per Decker. Ecco la trama, seguita dal promo in lingua originale:

Quando Chloe si prende un periodo di pausa, Lucifer è costretto a lavorare con Dan su un caso di omicidio inerente uno show per cani. Nel frattempo, Charlotte e Maze hanno delle divergenze sul party di Chloe. Dopo una notte selvaggia, Chloe ripensa a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Lucifer 3 farà compagnia al pubblico fino al 19 dicembre, quando Italia1 manderà in onda due episodi, anziché uno. Per il momento, l’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 è per oggi pomeriggio alle 14:40. A seguire, tre episodi in replica della serie tv Manifest.