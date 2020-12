Laura Pausini vince La Voz. L’artista romagnola si conferma regina dei talent con l’ennesimo trionfo dopo quello ottenuto a La Vox Messico e a X Factor Spagna, in cui aveva lanciato la band CNCO con Ricky Martin e Alejandro Sanz.

La finale del 4 dicembre ha visto Laura Pausini partecipare con due concorrenti, ma la vittoria è stato conquistato con Kelly Isaiah. Ennesima vittoria, quindi, per la nostra artista, amata e apprezzata in ambito internazionale con 70 milioni di copie vendute tra Europa, Asia, America Latina e America del Nord. In carriera ha conquistato 180 Dischi di Platino, decine Dischi d’Oro e un Disco di Diamante, un Grammy Award e i 4 Latin Grammy.

In questi giorni, Laura Pausini ha aggiunto un nuovo trionfo al suo palmares, con la conquista di un miliardo di ascolti su Spotify. Con questi dati, è la prima artista italiana ad aver tagliato questo traguardo, oltre a essere l’artista italiana più ascoltata nel mondo nel 2020.

Per raggiungere la vittoria a La Voz Spagna, Laura Pausini ha messo in campo il suo estro artistico e ha così influenzato il percorso dei suoi concorrenti. Nel suo percorso, Kelly Isaiah ha avuto una seconda possibilità, regalata proprio da Laura Pausini che era rimasta fortemente colpita da lui. La finale è andata in onda nella serata del 4 dicembre su Antena 3.

Ha raccontato Laura Pausini: