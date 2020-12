Da ieri è ormai noto che almeno un nuovo prodotto Apple sarà presentato il prossimo martedì 8 dicembre. I vertici di Cupertino hanno inviato un promemoria agli sviluppatori e ai tecnici, un alert specifico che garantisca la loro operatività dalle 5:30 del mattino per il fuso orario della costa del Pacifico nel giorno già indicato. Gli esperti dovrebbero essere pronti ad inserire sul sito ufficiale Apple nuovo hardware per la sua prenotazione o vendita.

Con una rapida conversione tra il determinato fuso orario statunitense e italiano, sappiamo che le novità dovrebbero arrivare dalle nostre parti dalle ore 14 in poi. La domanda è d’obbligo ora: cosa caccerà dal suo cilindro Apple? Esclusa tutta la linea iPhone 2020 già presentata, cosa avrebbe in serbo TIM Cook?

Gli eventi Apple di quest’ultima parte del 2020 sono stati ben tre: il primo del 15 settembre ha avuto come protagonisti soprattutto nuovi Apple Watch e iPad, quello del 13 ottobre i rinnovati melafonini e ancora quello del 10 novembre tre Mac con processore ARM M1. I colpi in canna da parte dell’azienda di Cupertino sembravano già essere stati tutti utilizzati, eppure il prossimo evento del giorno 8 dicembre potrebbe riservarci almeno una delle tre seguenti sorprese:

Molto probabilmente il nuovo prodotto Apple (o i nuovi) in arrivo per la prossima settimana saranno lanciati solo con un comunicato e non con un evento in streaming. Forse seguirà subito il via alle prenotazioni o alle vendite dell’hardware, magari disponibile già a Natale per un regalo sotto l’albero.

New renders by @CConceptCreator based on information from @jon_prosser give us our best look yet at the upcoming AirTags that could launch at the event tomorrow. The product features a white front and polished metal back. AirTags are Apple’s upcoming Tile-like Bluetooth trackers pic.twitter.com/AbbeEdJQI5