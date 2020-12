La Stagione 4 del Capitolo 2 di Fortnite è stata senza ombra di dubbio caratterizzata dalla intensa collaborazione con Marvel, e con la conseguente presenza di diversi volti noti – tra eroi e villain – a tutti i fan della Casa delle Idee. Questo si è tradotto in tante skin di personaggi amatissimi tra film e fumetti, che possono quindi essere utilizzate dai giocatori dello shooter mutliplayer di Epic Games per combattere sulla grande isola di gioco.

Non solo, come da tradizione il team di sviluppo ha intenzione di stupire ancora i suoi fedelissimi a colpi di nuovi eventi speciali – come quello dedicato al divoratore di mondi Glactus che va ad inaugurare la Stagione 5 del secondo capitolo – e con tante sorprese mai viste prima tra le lande del Battle Royale per eccellenza. Sorprese che fanno rima con il primo set di skin della “Serie leggende dei videogiochi”, che per ora va a coinvolgere nientemeno che Kratos, eroe della saga God of War di Sony e Santa Monica Studio. Il Fantasma di Sparta, che tornerà su PS5 con un sequel già annunciato, è protagonista del trailer pubblicato poche ore fa dai ragazzi di Epic su YouTube e sui propri canali social:

Osservando il trailer non solo possiamo dare un’occhiata al modello del personaggio nella Battaglia Reale, ma possiamo anche vedere l’arrivo di un lupo mannaro, che secondo alcuni dataminer è un primo indizio sui prossimi nemici controllati dall’intelligenza artificiale che approderanno sull’isola di Fortnite Battle Royale. Per ottenere il costume di Kratos potete rivolgervi al negozio in game, in cui è già possibile acquistarlo singolarmente o o all’interno di un pacchetto del costo di 2.200 V-Buck e contenente skin, strumento da raccolta (Ascia del Leviatano), dorso decorativo (Testa di Mimir), emote integrata e deltaplano (Scudo del Guerriero). A chiudere, segnaliamo che i dataminer hanno scovato tra gli ultimi file di gioco anche dei riferimenti a Master Chief, i quali confermano l’arrivo di un set a tema Halo in Fortnite Capitolo 2.