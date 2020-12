Bisogna prendere in esame nuove voci, questa mattina, a proposito di riapertura palestre e ripresa calcetto. Premesso che a dicembre non ci saranno novità rilevanti e concrete sotto questo punto di vista, come vi ho anticipato con un articolo recente sul nostro magazine, ritengo importante fare il punto della situazione oggi 5 dicembre con le informazioni disponibili. Il tutto, facendo presente da subito che dal governo non abbiamo indicazioni ufficiali sulle quali ragionare per adesso.

Riapertura palestre e ripresa calcetto, cosa aspettarsi a gennaio

Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, alcuni telegiornali avrebbero ipotizzato la possibile riapertura palestre e ripresa calcetto a partire dal prossimo 21 gennaio. L’attuale DPCM, infatti, in linea del tutto teorica andrà in scadenza il 15 gennaio. A quel punto, sia per dare il tempo materiale alle strutture di riorganizzarsi, sia per allinearsi alle nuove disposizioni necessarie per azzerare il rischio di nuovi contagi Covid, potrebbe essere necessario attendere circa una settimana per rimettere in moto la macchina.

Ribadisco che quelle riportate stamane siano solo voci e che tutto dipenderà dall’andamento della curva dei contagi durante il periodo natalizio, ma soprattutto nelle settimane successive, quando potrebbero esserci effetti negativi per le parziali riaperture. Quelle previste a breve e potenzialmente dannose, qualora non dovessimo essere rispettosi delle norme. Insomma, tutto sta a noi affinché possa essere concreta una tabella di marcia di questo tipo. Giorno più, giorno meno.

Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori disposizioni e comunicazioni dal Ministro dello Sport a proposito di riapertura palestre e ripresa calcetto a gennaio. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più, auspicando ovviamente che il trend positivo sulla curva dei contagi possa trovare importanti conferme nel corso delle prossime settimane qui in Italia.