Il padre di Giorgia a The Voice Senior stupisce la giuria e conquista la squadra di Loredana Bertè, dove ha deciso di intraprendere il suo percorso artistico fino all’eventuale finale.

Giulio Todrani ha ottenuto 4 Sì con l’interpretazione di To Love Somebody di Michael Bolton, per poi scegliere di proseguire quest’avventura con l’artista di Bagnara Calabra che si è dimostrata molto persuasiva.

La sua presenza alle Blind Auditions non è stata una sorpresa, dal momento che già Al Bano ne aveva anticipato la partecipazione nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che hanno tenuto alla vigilia della messa in onda.

Il primo a rivelare della stretta parentela con Giorgia è stato Al Bano, che lo ha anche suggerito alla figlia Jasmine. Segue a ruota Gigi D’Alessio, che ha confermato l’identità del concorrente sconosciuto al quale è stata fatta subito una domanda sulla figlia.

“A Giorgia le ho fatto fare una grande gavetta, ha iniziato con me a 16 anni, mi faceva i cori quando io ero nei Juli & Julie. Cantava così già a 16 anni”.

Per il momento, sembra esclusa la possibilità che Giorgia possa approdare sul palco di The Voice Senior, per il quale non ha ancora rilasciato commenti. La presenza di Giulio Todrani sul palco del programma di Rai1 ha destato una curiosità immediata tra coloro che non si aspettavano di vederlo in televisione, anche se la sua presenza in una delle Blind era nota da alcune settimane.

Intanto, si conferma il buon riscontro ottenuto dal programma, da quest’anno promosso in prima serata su Rai1 e con la conduzione di Antonella Clerici. Buoni anche i giudici, che si sono confermati essere il vero traino dello show. La corsa agli ascolti è quindi vinta sul Grande Fratello Vip, appena tornato con il doppio appuntamento e pronto ad allungare la programmazione fino alla metà di febbraio.