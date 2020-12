Iva Zanicchi a Verissimo è un fiume in piena. Nei suoi occhi c’è il dolore, lo strazio di chi sopravvive a una tragedia ma non abbastanza da poter sopportare di aver perso qualche pezzo lungo la strada. Sono pezzi di cuore, quelli che Iva Zanicchi vorrebbe recuperare e riportare con sé, ma questa pandemia è un mostro invisibile e spietato.

L’aquila di Ligonchio ha perso da poco il fratello Antonio e il suo strazio è vivo e presente. All’ingresso nello studio di Silvia Toffanin ha il viso provato dalle lacrime e dalla convalescenza. Il mostro si è abbattuto su tutta la sua famiglia dopo una grande adunata per la cresima di un nipote e due giorni dopo, racconta Iva Zanicchi a Verissimo, tutti sono risultati positivi al virus della Sars-CoV-2.

Per lei poca preoccupazione: “Mi sarei curata da casa, ero tranquilla”, racconta la cantante. A insistere per lei, però, è stato un inviato de Le Iene che le ha prenotato una visita. Da quella visita Iva ha ricevuto la diagnosi di una polmonite bilaterale. Durante il ricovero è arrivata anche la sorella insieme al fratello Antonio. Lui era cardiopatico ma i sintomi che presentava non erano gravi.

Quando Iva è stata dimessa il fratello era ancora lì, ma tutti erano convinti che lo avrebbero dimesso di lì a due giorni. Tutto, però, è precipitato in 48 ore. I medici lo vedevano soffrire e per questo avevano proposto di sedarlo “ma non avevo capito che serviva ad accompagnarlo alla morte indolore”, spiega Iva. Prima che morisse, Iva Zanicchi ha fatto in tempo a salutarlo con una videochiamata: “Ciao Iva, saluta tutti”, sono state le ultime parole del fratello.

Lo strazio è stato non poterlo più vedere nemmeno dopo la morte. Questo è il dolore di Iva Zanicchi a Verissimo: un fratello che per lei era come un figlio, un amore infinito che un mostro le ha portato via.