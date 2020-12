L’amore per Naya Rivera rivive in una nuova iniziativa benefica del cast di Glee, che ha deciso di onorare la memoria dell’amica e collega scomparsa promuovendo un’iniziativa benefica a favore di Alexandria House, una delle realtà non-profit più vicine al cuore dell’attrice. La raccolta fondi avviata da Heather Morris, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale e altri interpreti della serie creata da Ryan Murphy è ancora aperta alle donazioni e raccoglie gli sforzi del cast di Glee di celebrare l’attenzione di Naya Rivera alle necessità altrui in un periodo come il Natale:

Chi è stato così fortunato da conoscere Naya sa che organizzava delle feste epiche. La migliore di tutte era la festa di Natale che organizzava ogni anno e che chiamava Snixxmas. Lo Snixxmas era come Naya… scoppietante, favoloso, uno spasso incredibile! Ma non tutto era ostentazione, glamour e outfit gay. Ogni anno, nel periodo di Natale, Naya trovava un modo per essere genereosa.

Alexandria House, alla quale verranno devoluti i fondi raccolti, offre soluzioni abitative sicure alle donne e ai bambini in difficoltà, aiutandoli a superare le fasi emergenziali per raggiungere soluzioni permanenti. La stessa Naya Rivera ha ribadito in più occasioni quanto ritenesse importante darsi da fare per sostenere questa realtà non-profit; solo pochi mesi fa diceva:

Il legame con Alexandria House e le persone che vivono e lavorano lì è stata la mia più grande benedizione possibile e ha avuto un enorme impatto positivo per me e mio figlio. Il tempo che passiamo a fare volontariato da loro è quello che ci ha permesso di trovare una vera casa lontana da casa.

With a huge thank you and a lot of humility, we’re grateful to be the beneficiary of this incredible campaign created by her friends and family to honor the memory of Naya Rivera. Thank you to Naya's fans who have been supporting us these past months. https://t.co/ICPT8XgWLx pic.twitter.com/J3Irc5GIIJ — Alexandria House (@AHouse_LA) December 4, 2020

Secondo quanto si legge sulla pagina GoFundMe della campagna, la struttura di Alexandria House ha subito dei danni a causa di un incendio. Questo è stato un anno difficile per moltissime persone, tra le quali le donne e i bambini di Alexandria House. Non hanno dovuto affrontare soltanto le difficoltà della pandemia di Covid-19, ma hanno anche subito una grave perdita quando una delle loro due residenze è andata a fuoco, costringendoli a evacuarla. Ora più che mai è importante tenere vivo lo spirito dello Snixxmas. Quest’anno non potremo organizzare una grande festa, ma questo non significa che non possiamo essere generosi. Faremo una donazione ad Alexandria House a nome di Naya Rivera, e abbiamo avviato questa campagna GoFundMe perché anche voi possiate contribuire. Facciamo in modo che la beneficenza diventi una parte fondamentale dell’eredità dello Snixxmas, si legge.

Questa nuova iniziativa segue i tanti tributi del cast di Glee e la commovente commemorazione dei fan di Naya Rivera al lago Piru, durante la quale sono state raccolte somme ingenti da destinare proprio ad Alexandria House. Allo stesso tempo riaccende l’attenzione sulle vicende legate alla morte dell’attrice, e in particolare la causa intentata dall’ex marito Ryan Dorsey per i mancati avvisi di pericolosità in prossimità del lago. La famiglia Rivera, che in più occasioni si è detta grata per l’affetto dimostrato da fan e colleghi nei confronti di Naya, è tornata a rivolgersi allo Snixxmas Team per celebrare l’iniziativa a favore di Alexandria House:

Saremo sempre grati agli amici e ai colleghi di Naya per aver voluto organizzare insieme una così bella raccolta fondi. Tutta la sua famiglia ricorderà e amerà sempre ognuno di voi. Naya amava il Natale e siamo lieti di sapere che le sue feste hanno lasciato un segno permanente su tutti noi. Questa raccolta fondi è un’estensione dell’amore di Naya per le famiglie, i bambini e le festività. Onorarla in questo modo è prova del fatto che il suo amore per gli altri rimarrà vivo in eterno. A nome di Naya e di suo figlio Josey, la famiglia vorrebbe donare degli articoli della linea d’abbigliamento Jojo & Izzy. Apprezziamo tutti coloro che continuano a diffondere l’amore e la luce di Naya.

Jenna Ushkowitz, Kevin McHale, Jane Lynch, Chris Colfer, Heather Morris e gli interpreti che per anni hanno popolato l’universo televisivo di Glee – grazie al quale Naya Rivera sopravvive nei panni di un’eterna, rivoluzionaria Santana Lopez – spiegano le motivazioni dell’iniziativa benefica a favore di Alexandria House e in memoria dello Snixxmas sui rispettivi canali social e in questo video: