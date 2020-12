Fedez inseguito a Milano durante la notte. Questo è quanto accaduto intorno alle 22:30 del 26 novembre mentre il rapper e imprenditore stava rientrando nella sua casa a CityLife. Federico Lucia si è accorto che un Suv lo stava pedinando da almeno 15 minuti e per questo, spaventato, ha allertato la sua guardia del corpo che in quel momento non si trovava con lui. L’episodio è stato riportato dal Corriere della Sera.

La guardia del corpo di Fedez, dunque, ha chiamato il 112 e una pattuglia della Polizia ha subito raggiunto il luogo in cui si trovava il rapper. Gli agenti hanno scoperto che l’autista del Suv che presumibilmente inseguiva Federico Lucia era un investigatore privato di 19 anni. Fedez, all’arrivo delle forze dell’ordine, è sceso a sua volta dalla sua auto e si è avvicinato allo sportello del suo inseguitore. “Poi gli tira uno schiaffo attraverso il finestrino. Gli agenti scendono e riescono a riportare la calma”, scrive il Corriere della Sera.

Il ragazzo a bordo del Suv ha negato che stesse pedinando il rapper e agli agenti ha spiegato che si trovava anche lui sulla via del rientro a casa, abitando nella stessa zona di Fedez. I due protagonisti della storia non si conoscono, ma il rapper ha affermato di conoscere il padre del 19enne, anch’egli investigatore privato, che in passato ha indagato su alcune sue società estere.

L’episodio di Fedez inseguito a Milano si è concluso senza che le parti abbiano sporto denuncia reciproca, ma la vicenda è ora nelle mani della Questura della città meneghina che vuole andare a fondo dopo aver scoperto diverse coincidenze tra il presunto pedinamento della notte del 26 novembre e i trascorsi del padre del 19enne.

Per il momento Fedez, inseguito a Milano, non ha rilasciato dichiarazioni sui social e intanto la polizia ha confermato la vicenda.