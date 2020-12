Criminal Minds 15 e S.W.A.T. 3 hanno fatto il bis questa settimana andando in onda al venerdì e al sabato per avvicinarsi più velocemente al finale di stagione della serie con Shemar Moore e non solo. Le sue serie stanno per volgere al termine e sembra proprio che l’appuntamento con il finale è previsto per il 19 dicembre, salvo cambiamenti. Se l’ultima stagione di Criminal Minds chiuderà i battenti con un doppio episodio, la serie con Shemar Moore andrà in scena con un singolo episodio. Ma cosa ci aspetta in questi nuovi episodi?

Dopo il tiepido successo di ieri, Criminal Minds 15 e S.W.A.T. 3 torneranno in onda oggi, a partire dalle 21.10 con due nuovi episodi e, in particolare, ad aprire le danze sarà il team di Shemar Moore con “Lista nera” in cui Tan, proprio nel giorno in cui vorrebbe chiedere a Bonnie di sposarlo, viene aggredito da Pope, un criminale che lui, sette anni prima, ha mandato in prigione. Le cose per loro non si mettono bene soprattutto quando si scopre che gli intrecci di questo caso toccheranno le corde più profonde dei nostri personaggi.

A seguire andrà in onda l’episodio numero 7 di Criminal Minds 15 dal titolo Rusty in cui la squadra si reca a Denver per indagare su diversi omicidi. Prentiss è costretta a mettere in dubbio il suo rapporto sentimentale con l’agente speciale Andrew Mendoza e le cose si complicano.

Criminal Minds 15 e S.W.A.T. 3 torneranno la prossima settimana, sabato 12 dicembre, con due nuovi episodi. S.W.A.T. 3 andrà in scena con l’episodio numero 20 dal titolo Scacco Matto in cui Il team SWAT insegue una coppia che ricorda Bonnie e Clyde, quando il duo va in fuga e alla ricerca di una serie di rari pezzi di valore. Inoltre, Hondo e Darryl sono sorpresi quando l’ex ragazza di Darryl visita il suo giovane figlio, cosa vorrà adesso? Criminal Minds 15, invece, ci attende con l’episodio numero 8 dal titolo “Albero genealogico” in cui Prentiss e JJ devono prendere importanti decisioni sul loro futuro mentre la BAU si reca a Beaumont, in Texas per indagare su una serie di uomini d’affari assassinati.

