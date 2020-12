Nuovo appuntamento con Blue Bloods 10 su Rai2 nella seconda serata di sabato 5 dicembre. La serie poliziesca con protagonista Tom Selleck continuerà a far compagnia al pubblico ancora per tutto il mese. Lo show intanto è stato rinnovato per un’undicesima stagione, in onda dal 4 dicembre sulla rete americana ABC.

Trasmessa dal 2010 in patria, la fine per Blue Bloods è però ancora lontana. “Non credo che ci sia un punto finale”, aveva dichiarato Selleck lo scorso maggio. “Penso che ci sia molta vita nello show, fino a quando puoi lasciare che i personaggi crescano e invecchino. C’è un’evoluzione. È iniziato come uno spettacolo basato sui personaggi e lo è ancora di più ora. Quando arrivi a un punto come questo, il pubblico è ormai entrato nei panni dei protagonisti.”

Si intitola La lista nera l’episodio 10×02 in onda stasera di cui vi riportiamo la sinossi:

Erin non è d’accordo quando Frank scopre che l’ufficio del procuratore distrettuale tiene un elenco di ufficiali che considerano inaffidabili; Danny e Baez reclutano un mafioso in pensione per assisterli in un’indagine; un predatore si atteggia come autista di car-sharing.

Blue Bloods 10 su Rai2 torna sabato 12 dicembre con il terzo episodio della stagione dal titolo Fratelli e sorelle. Ecco la sinossi:

La stima di Frank per un vecchio amico si rivela un errore; Jamie chiede aiuto a Erin per arrestare un criminale che gli ha sparato dopo aver appreso che ha scelto di non mandarlo in prigione sei mesi fa; Eddie si scontra con il suo nuovo capo.

Nel cast di Blue Bloods 10, Tom Selleck nel ruolo di Frank Reagan; Donnie Wahlberg è Danny Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes è Jamie Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Sami Gayle è Nicky Reagan-Boyle; Marisa Ramirez interpreta la Detective Maria Baez; and Vanessa Ray è Eddie Janko-Reagan; Gregory Jbara interpreta Garrett Moore; Robert Clohessy è il tenente Sidney Gormley; e Abigail Hawk nei panni della Detective Abigail Baker.

L’appuntamento con Blue Bloods 10 su Rai2 è per stasera alle 22:35, dopo Criminal Minds 15.