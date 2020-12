Dopo Derek Shepherd c’è stata un’altra resurrezione in Grey’s Anatomy 17×04 : stavolta ad apparire sulla spiaggia a Meredith, durante i suoi sogni in un profondo viaggio nell’inconscio dettato dalla malattia, è l’amico George O’Malley (TR. Knight), morto al termine della quinta stagione in modo straziante, quando nessuno si era accorto chi fosse quell’uomo maciullato da un autobus per salvare una sconosciuta.

Lo 007 dell’ospedale (specializzando dileggiato col riferimento alla “licenza di uccidere”) è apparso in sogno a Meredith in Grey’s Anatomy 17×04 per darle conforto durante la malattia, nell’immaginaria spiaggia in cui la protagonista incontra alcune delle persone che hanno fatto parte della sua vita. Dopo aver visto il marito defunto Derek nel secondo e terzo episodio, stavolta Meredith scorge George e con lui ha una vera conversazione, a differenza di quanto avvenuto col cameo di Patrick Dempsey limitato a poche battute.

In Grey’s Anatomy 17×04 George e Meredith hanno parlato della sua morte e del suo funerale: “Mi hai cambiato la vita, George” è stata l’ammissione della Grey. Ma stavolta morti e vivi si sono mescolati nella mente della protagonista, perché visto che la Bailey e Richard erano al suo capezzale, il sogno si è trasformato in un incontro a quattro tra George, Meredith e i loro mentori, in omaggio alle prime stagioni della storica serie.

L’attore TR Knight ha girato le scene di Grey’s Anatomy 17×14 a metà ottobre e ancora non riesce a spiegare quanto sia stato emozionante tornare sul set della serie di cui è stato volto regolare per 5 stagioni, come ha spiegato a Deadline in occasione della messa in onda dell’episodio.

Quando Krista (Vernoff, showrunner della serie) mi ha dato il copione per la prima volta, Bailey non c’era ancora, credo che ci fosse solo Richard. E poi ho avuto il secondo round. È difficile per me esprimere a parole quanto sia stato importante. È stato incredibile, è stato semplicemente un travolgente sentimento d’amore in quel momento. Eravamo un po’ lontani da tutti perché era girato con un drone, quindi eravamo solo noi quattro, e il sole stava tramontando, e questa grande mosca ronzava intorno alle nostre teste, e mi ha riempito di gioia.

La scena in cui appaiono anche Bailey e Webber in Grey’s Anatomy 17×04 è stata girata al tramonto, quindi necessariamente in pochi minuti prima che il sole calasse, e il quartetto ha dovuto riscoprire tutta l’intesa che c’era stata sul set negli anni precedenti in una scena molto breve.

L’idea di riportare O’Malley nella serie è venuta a Krista Vernoff: anzi, è stato il primo personaggio a cui ha pensato per costruire questo universo inconscio di Meredith che affronta il Covid.

George è stata la mia prima idea. Mi è venuta in mente l’immagine di Meredith che camminava con i piedi nell’acqua con George e mi ha riempito di gioia. Questo si è tradotto sullo schermo e credo che abbiamo regalato a molti milioni di fan quel momento di pura gioia. In questo momento nelle nostre vite, in questa pandemia, la gioia pura è rara, quindi sono molto grata a TR per essere venuto a girare e per averlo offerto a tutti, perché penso sia significativo.

Da quel primo spunto di riportare George nei sogni di Meredith, è arrivata poi l’idea di fare lo stesso con Derek, richiamando Patrick Demsey su impulso della protagonista Ellen Pompeo.

Quando ho chiamato Ellen e le ho detto, ho questa idea di farle fare questi sogni sulla spiaggia, e di richiamate qualcuno fantastico, come TR., Ellen ha risposto: sì prendi TR e anche Patrick. Questo è il modo in cui è andata. Ellen e TR sono vicini, e George era il mio personaggio preferito, così è nata l’idea.

Knight è stato contattato prima dalla Pompeo e poi dalla Vernoff per discutere i dettagli del suo cameo in Grey’s Anatomy 17×04.

Krista ha detto a un certo punto durante la nostra lunga conversazione che pensava che questo avrebbe potuto offrire una chiusura, e io le ho risposto che pensavo ci fosse già stata. Mio marito, che è molto più intelligente di me (…) ha detto che a volte la chiusura è chiudere una porta, a volte è rivisitare una stanza familiare e trovare ciò che ti ha portato gioia. E mi ha semplicemente colpito.

L’attore ha raccontato l’emozione di aver rivisto tanti membri della troupe della prima ora e di aver ritrovato i suoi compagni d’avventura, definendola “un’esperienza diversa da qualsiasi altra che abbia mai avuto in tutta la mia vita, nei miei 47 anni“. Recitare in Grey’s Anatomy 17×04 con Ellen Pompeo, ha aggiunto Knight, è stato come andare sulle “montagne russe” insieme.