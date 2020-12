In epoca di revival e reboot, David Boreanaz è uno dei pochi ad esprimersi nettamente contro l’ipotesi di riprendere uno dei suoi personaggi più amati, per un eventuale revival di Buffy o Angel: lo storico interprete del vampiro Angel (e del suo alter ego malvagio Angelus) nella serie Buffy L’Ammazzavampiri esclude la possibilità di tornare nelle vesti di quel personaggio che aveva conquistato anche un suo spin-off omonimo. Non fosse altro che ora ha 51 anni e la trama delle due serie di genere soprannaturale non è certo flessibile come quella di una qualsiasi comedy o un life drama.

Oggi protagonista di SEAL TEAM, dopo una lunga militanza nel cast di Bones da protagonista, David Boreanaz resta molto legato alle serie che lo hanno consacrato presso il grande pubblico ma esclude una sua partecipazione ad un eventuale revival di Buffy.

In vista della première della nuova stagione del suo attuale progetto per CBS, Boreanaz non si è sottratto a domande sul personaggio di Angel, ma ha anche ribadito che non tornerebbe nei suoi panni, sia per una questione meramente anagrafica (lo ha interpretato ormai un ventennio fa, dal 1997 al 2004) ma anche perché sarebbe difficile improntare un progetto credibile, come invece avviene per altre serie in cui basta riunire le persone per riprendere il filo rosso che le univa alla serie originale. Per chiarire la sua opinione in merito ad un eventuale revival di Buffy o Angel, Boreanaz cita Friends, di cui è attesa una reunion non sceneggiata su HBO Max nel 2021.

Tutto il mio supporto per le persone che lo rifanno o altro, ma io sono troppo vecchio. Non è come se fossimo il cast di “Friends” che si riunisce. Non andiamo in un bar su un divano. Ma, sai, con tutta quella tecnologia, hanno fatto sembrare Robert De Niro davvero giovane. [Ride]. Li incoraggerei a trovare qualcun altro per farlo.

Dopo aver lasciato quel ruolo a 35 anni, dunque, l’attore non ha intenzione di riprenderlo. E d’altronde al momento non ci sono evidenze di un potenziale revival di Buffy in cantiere. Quel che era stato confermato nel 2019, invece, era il progetto di un reboot della serie, con nuovi protagonisti e una nuova trama, entrato in sviluppo presso Fox con la sceneggiatura a firma di Monica Owusu-Breen e la produzione di Joss Whedon, il creatore della serie originale. Ad oggi, però, non se ne hanno più notizie.