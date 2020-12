Il primo trailer svela la data d’uscita di Firefly Lane, la nuova serie di Katherine Heigl per Netflix: l’ex star di Grey’s Anatomy è qui al suo primo progetto da protagonista per la piattaforma, al fianco di Sarah Chalke, nei panni di interprete e produttrice.

Le due attrici interpretano Tully (Heigl) e Kate (Chalke), due donne agli antipodi dal punto di vista caratteriale, ma legate da un’amicizia che attraversa i decenni: la serie racconta il loro rapporto nel corso di trent’anni, dalla giovinezza all’età adulta fino a quella della maturità, in 10 episodi la cui trama si alterna con continui salti temporali.

I 10 capitoli da un’ora ciascuno di Firefly Lane saranno resi disponibili in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo, Italia compresa, a partire dal 3 febbraio 2021, come annuncia il poster della serie.

Firefly Lane racconta l’amicizia tra Tully e Kate iniziata all’età di 14 anni e proseguita tra alti e bassi attraverso i momenti di felicità, di dolore, i lutti e le sorprese della vita di ciascuna: Katherine Heigl e Sarah Chalke interpretano le due protagoniste da adulte, mentre Ali Skovbye è nei panni della giovane Tully e Roan Curtis in quelli della giovane Kate. Accanto a loro nel cast Ben Lawson interpreta Johnny, Yael Yurman è nei panni di Marah Ryan e Beau Garrett in quelli di Cloud.





Adattamento del romanzo omonimo dell’autrice di bestseller Kristin Hannah, uscito in Italia col titolo L’Estate in cui Imparammo a Volare, Firefly Lane è creata e scritta da Maggie Friedman (Witches of East End, Eastwick): tra i produttori esecutivi figura anche la protagonista Katherine Heigl, insieme alla scrittrice dei due libri da cui è tratta la serie.

Ecco il trailer di Firefly Lane.