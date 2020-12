My Way, Soon non è era che un assaggio del nuovo album dei Greta Van Fleet, oggi annunciato per il 16 aprile 2021. The Battle At Garden’s Gate, questo il titolo scelto per la prossima prova sulla lunga distanza, rappresenterà il seguito di Anthem of the Peaceful Army, con il quale hanno debuttato nella musica.

Il rilascio dell’album seguirà una serie di tappe, fatte di singoli con i quali il gruppo dei fratelli Kiszka ingannerà l’attesa in vista dell’album che è già stato annunciato per la primavera 2021. Il nuovo singolo, Age Of Machine, è invece disponibile dal 4 dicembre.

L’annuncio del ritorno con un nuovo album, che era già stato anticipato in occasione del rilascio del primo singolo, è stato dato sui canali social della band americana. A corredo della notizia, il gruppo ha anche allegato la cover che accompagnerà il prossimo disco.

Josh Kiszka ha già rilasciato qualche dichiarazione sul nuovo album, che ha voluto concedere a Rolling Stone:

“Ci sono sicuramente riferimenti biblici. Non solo nel titolo, ma in tutto l’album. Questo è un mondo che racchiude le antiche civiltà, proprio come il nostro universo parallelo. È un’analogia. Ogni canzone è un tema. Un ingrandimento di diverse culture e civiltà all’interno di questo mondo alla ricerca di un qualche tipo di salvezza o illuminazione”.

Le registrazioni dell’album sono avvenute presso gli Henson Recording Studios e al No Expectations Studio con il produttore Greg Kurstin, già nella squadra dei Foo Fighters per l’album che hanno rilasciato nel 2017, Concrete And Gold. Nella tracklist dell’album ci sono 12 canzoni, tra cui i nuovi singoli appena rilasciati e i due brani che ha annunciato Josh Kiszka, dai titoli Heat Above e Broken Bells.

