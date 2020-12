The Power Of Prayer di Bruce Springsteen è il nuovo estratto da Letter To You, l’album rivelazione del Boss che per questa nuova opera ha imbracciato ancora una volta la divisa del rocker ispirato premendo l’acceleratore insieme alla sua E Street Band. Se Western Stars era il viaggio cinematico nel mondo bucolico del Boss, Letter To You è la rimpatriata con le vecchie abitudini, lucidate con il mood di chi si affaccia al nuovo senza denigrare nuovi orizzonti.

Ciò per cui Bruce Springsteen si fa ammirare è la coerenza. Letter To You è un disco pieno di sfumature intimiste e ritratti, piccole grandi istantanee da un universo sincero e confortevole, il tutto grazie alla voce del Boss che si rivela sempre un rifugio sicuro. The Power Of Prayer gode di una forte presenza del pianoforte, e potremmo parlare di ballata se non fosse per la tensione rock che gli strumentisti della E Street Band affidano alla struttura.

The Power Of Prayer di Bruce Springsteen è il dolce ritorno alla normalità, il tipico brano da ascoltare alla fine della serata per riposare le membra e affidare alla musica il difficile ruolo di compagna di sventure e avventure. Nel testo, come il Boss ci ha abituati, troviamo una serie di istantanee sull’assenza e sulla solitudine che si consumano in quel momento in cui il barman raccoglie impila la sedie dopo la chiusura del locale, quando dopo aver servito i clienti riprende i suoi pensieri e ringrazia la luce del giorno.

Il brano chiude gloriosamente l’annus mirabilis del Boss, che oltre al lancio (quasi a sorpresa) di questo nuovo disco si è fatto portavoce di tanti messaggi di libertà e uguaglianza, ora in termini di lotta per i diritti degli afroamericani e ora per sensibilizzare sulla prevenzione contro il Sars-CoV-2.

Di seguito il testo e la traduzione di The Power Of Prayer di Bruce Springsteen.

Testo

Dreamy afternoon ‘neath the summer sun

We’d lie by the lake till the evening comes

I run my fingers through your sun streaked hair

Baby that’s the power of prayer Summer nights, summer’s in the air

I stack the tables with the chairs

It’s closing time and you’re standing there

Baby that’s the power of prayer It’s a fixed game without any rules

An empty table on a ship of fools

I’m holding hearts, I play the pair

Darling it’s just the power of prayer An empty table on a ship of fools

I’m holding hearts, I play the pair

I’m going all in ’cause I don’t care They say that love it comes and goes

But darling what, what do they know

I’m reaching for heaven, we’ll make it there

Darling it’s just the power of prayer

Baby it’s just the power of prayer

Darling it’s just the power of prayer

Last call, the bouncer shuts the door

This magic moment drifts across the floor

As Ben E. King’s voice fills the air

Baby that’s the power of prayer

