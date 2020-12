Jingle Bell Rock di Achille Lauro feat. Annalisa è il primo estratto da 1920, terzo e ultimo capitolo della trilogia dopo gli episodi 1969 e 1990. Lauro ha trovato concime nella trap, ha oliato gli ingranaggi nell’hip hop e ha guardato sempre più in alto, fino a gettarsi in un buffet con tanto punk-rock nei vassoi, cocktail dance-pop e polvere di stelle sprigionata dai condizionatori.

La sua carriera, infatti, è costellata di continue sorprese e iniziative che fanno tanto chiacchierare quanto incuriosire anche i più scettici. 1920 non è la solita jam session con se stesso e qualche bravo produttore. Per questo terzo side project Lauro si è circondato di una orchestra, quasi una legione di gangster che si fa chiamare The Untouchable Band. La band intoccabile, quasi come gli scagnozzi di Eliot Ness che negli anni ’20 diedero la caccia ad Al Capone fino a ottenere per lui la condanna per evasione fiscale.

In quel contesto, infatti, si colloca tutto il lavoro di Achille Lauro per realizzare 1920. Oggi il suo side project vede la luce e il diretto interessato comunica che sarà l’ultimo esperimento. Dal 2021 cambierà tutto. Anche a questo giro si fa affiancare da Annalisa e offre un tributo alle grandi realtà del passato. A Sanremo avevano interpretato insieme Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini mentre in 1990 avevano collaborato per la rivisitazione di Sweet Dreams. Oggi tocca a Bobby Helms.

Jingle Bell Rock di Achille Lauro feat. Annalisa si presenta con poche pretese ma tanta audacia. Lauro geme con il suo “oh sì, ah” nell’intro, mettendoci il suo. Annalisa incita con un deciso “come on” mentre la batteria avanza e quando tutto esplode siamo nel pieno del noir natalizio.

Con una post-produzione eccellente, Jingle Bell Rock di Achille Lauro feat. Annalisa arriva come uno sparo nella notte, una routine che era propria degli anni del Proibizionismo, epoca nela quale l’artista romano colloca il suo nuovo progetto.

[Intro: Achille Lauro]

Different things, in the same mood, ehi

Oh, ladies and gentlemen welcome to Jingle Bell Rock, ah-ah

It’s Christmas time, Merry Christmas

Oh, sì, ah, ah, ah (Oh-)

[Strofa: Achille Lauro & Annalisa, entrambi]

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock (Jingle bell rock)

Jingle bells swing and jingle bells swing

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now the jingle hop has begun (Hop has begun)

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock (Jingle bell rock)

Jingle bells chimе in jingle bell time (Nonono)

Dancin’ and prancin’ in Jinglе Bell Square (Bell Square)

In the frosty air (Frosty air)

What a bright time, it’s the right time

To rock the night away (Rock the night)

Jingle bell time is a swell time

To go glidin’ in a one-horse sleigh (One-horse sleigh)

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock (The clock)

Mix and a-mingle in the jinglin’ feet (Jinglin’ feet)

That’s the jingle bell rock

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock (oh-)

Jingle bells chime in jingle bell time (oh-)

Dancin’ and prancin’ in Jingle Bell Square

In the frosty air (Frosty air)

What a bright time, it’s the right time

To rock the night away (Rock the night)

Jingle bell time is a swell time

To go glidin’ in a one-horse sleigh (One-horse sleigh)

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock (The clock)

Mix and a-mingle in the jinglin’ feet (Jinglin’ feet)

That’s the jingle bell

That’s the jingle bell

That’s the jingle bell rock