In Gua10 di Tha Supreme feat. Lazza c’è tutto ciò che abbiamo da dire contro la società, una parola il cui significante può essere una città, una famiglia, un quartiere o semplicemente la tendenza a vivere di luoghi comuni. Tha Supreme, all’anagrafe Davide Mattei, si conferma uno dei più validi biglietti da visita della scena rap italiana. Un numero importante, il suo, se consideriamo che Gua10 è contenuto nel disco d’esordio 236451 che il producer di Fiumicino ha droppato mentre partecipava a tante collaborazioni eccellenti.

Lo troviamo, per esempio, nel Machete Mixtape 4 come produttore delle tracce Doppio Gang e Ken Shiro e tra i protagonisti del Bloody Vinyl 3 insieme a Slait, Low Kidd e Young Miles, sempre più in forma e motivato. Nell’ultima raccolta della Machete Empires ha prodotto il brano Altalene eseguito da Coez e Mara Sattei e certificato disco di platino.

In Gua10 di Tha Supreme feat. Lazza il dissing non è quadrato né scontato: Davide e il suo partner in crime si muovono su un beat singhiozzante e audace, sparando a zero contro tutto ciò che è abitudine e compostezza.

Il testo di Gua10 di Tha Supreme feat. Lazza è stato scritto a 4 mani dagli stessi esecutori, Davide Mattei e Jacopo Lazzarini, ed è il settimo singolo estratto da 236451, pubblicato nel 2019 e ancora un vero cult per gli appassionati. Il singolo arriva dopo 0ffline, inserito nella riedizione digitale del disco uscita nel 2020 come opening track.

Peculiare di 236451 è la grafia dei titoli con i caratteri alternati ai numeri (Gua10, 0ffline, 6itch, Scuol4, 5olo ecc) ma soprattutto la partecipazione di tanti colleghi: Fabri Fibra è ospite in Parano1a K1d, Marracash duetta con Tha Supreme in Occh1 Purpl3, Mahmood è presente in 8rosk1 e Salmo canta in Sw1n6o.

Di seguito il testo di Gua10 di Tha Supreme feat. Lazza, dall’album d’esordio 236451.

[Intro: tha Supreme]

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Ritornello: tha Supreme]

Op-ops, che guaio, occhio al dettaglio

Sono il solo, il solo a notarlo

Amerei la città

Se solo fosse che qualcuno aprisse la mente, ok

Op-ops, che sbaglio, pensavi ai soldi a ventaglio

Bro, no, no, hai dato il c..o a un bast..do

Adesso che vuoi fa’?

No, no, no, no, no, non è colpa mia se non capisci niente, ok

[Strofa 1: tha Supreme]

Vado via da qui, qui, la mia lady mi vuole parlare

Mi dice: “Rischi a fare finta che sia normale”

Vorrebbe il pranzo domenicale e stare coi parenti e con i frate’

Ma non so’ fatto per ‘ste serate, quindi cosa vuoi da me?

Quindi cosa vuoi da me? Lacrime di rap

Sfogli il disco, sono solo pagine di me

Mi sembrava che ‘sto mondo fosse tipo culla

Ma è più giungla della giungla, quindi cosa vuoi da me?

Tu sei il tipo che appare solo quando ha bisogno-gno

Piuttosto resta sul fondo, uh-uh

[Ritornello: tha Supreme]

Op-ops, che guaio, occhio al dettaglio

Sono il solo, il solo a notarlo

Amerei la città

Se solo fosse che qualcuno aprisse la mente, ok

Op-ops, che sbaglio, pensavi ai soldi a ventaglio

Bro, no, no, hai dato il c..o a un basta..o

Adesso che vuoi fa’?

No, no, no, no, no, non è colpa mia se non capisci niente, ok

[Strofa 2: Lazza]

Eden, non lo trovo, tutto uguale, monocromo, uh, ya

Sta notte prendo un volo, in cielo c’è una stella in più, ya

Frate’, non siamo di qua (yeah), uh, sembra che siamo di Marte (uh)

Fra’, voglio fermare un tram, uh, per allacciarmi le scarpe

Ha un nuovo pet, sì, non bevo Pepsi

Io con i miei, non siamo eccelsi (no), sembriamo il Chelsea (ehi)

Cosa vuoi da me? (cosa?) Cosa vuoi dai fra’? (cosa?)

Qua sono tutti un po’ pieni di sé e pieni di “ma”

Tu vieni di qua, così ti tratto da rich bi..h

Baby, non mi frega niente se ci devo spendere un occhio alla Slick Rick (no)

Volevo essere free (free), senza manette, senza legami

Ho un nuovo monolocale (yah), con le lancette e senza le chiavi

Voi fatevi il film (film), una settimana da Zzala, ehi

Se chiude IG (ops), fate lo sciopero della fama, ok (brr)

[Ritornello: tha Supreme]

Op-ops, che guaio, occhio al dettaglio

Sono il solo, il solo a notarlo

Amerei la città

Se solo fosse che qualcuno aprisse la mente, ok

Op-ops, che sbaglio, pensavi ai soldi a ventaglio

Bro, no, no, hai dato il c..o a un basta..o

Adesso che vuoi fa’?

No, no, no, no, no, non è colpa mia se non capisci niente, ok