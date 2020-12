In Briciole di Reverendo feat. J-Ax c’è il sigillo di un’antica amicizia. Dobbiamo prestare massima attenzione ai vocaboli, però, perché tutto ciò che è “antico” nel testo di questo singolo potrebbe essere foriero di ricordi funesti. Per fortuna non si può dire altrettanto sul rapporto tra i due artisti.

Il loro sodalizio, infatti, è nato nel 2002 con quella settima traccia di Domani Smetto, album rivelazione degli Articolo 31. In Gente Che Spera c’era proprio quel Reverendo, voce autorevole della crew Pooglia Tribe che negli anni ha collaborato con nomi eccellenti della scena italiana, dai Club Dog a Clementino.

A questo giro Reverendo, dopo 7 anni di silenzio, ha ripreso in mano il suo tempo e il suo spazio con una novità del tutto inedita. Oggi 4 dicembre 2020 esce Uno, nuova dimora musicale del cantautore che ha scelto di mettere da parte le sonorità tipicamente hip hop e raggamuffin per concedersi un po’ di sano sound acustico e naturale. Non smette di considerarsi un artista del mediterranean hard soul, ma Uno è il disco della maturità conquistata.

Briciole di Reverendo feat. J-Ax è un brano pop rock che racconta la voglia di recidere di netto la corda soffocante che ci lega al passato. Il cantautore pugliese interviene con il cantato mentre J-Ax prende in consegna una strofa in cui rappa nel suo tipico stile e con il suo inconfondibile carisma.

Un messaggio che passa anche per il videoclip firmato da Fabio Colonna: strade desolate, spiagge deserte, bottiglie vuote abbandonate sulla sabbia e un continuo ricorso alla solitudine, una prigione che ci tormenterà finché continueremo a farci divorare dai rimorsi. Il messaggio si declina anche sul piano materiale: “Non era meglio prima neanche per i dischi, i miei miti o sono morti o sono vecchi”, flowa J-Ax con il suo registro sempre tagliente.

