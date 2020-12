Non potevano certo mancare alcune offerte Vodafone dedicate a smartphone Android dei brand più popolari, in occasione delle festività natalizie, come è possibile osservare attraverso le proposte per i vari Samsung Galaxy, Huawei e Xiaomi. Ad esempio, vi anticipo che è possibile concentrarsi sul Samsung Galaxy S20 FE, come abbiamo osservato alcune settimane fa. I prezzi che sto per portare alla vostra attenzione, si riferiscono ai costi “unici” e, di conseguenza, non richiedono l’attivazione contestuale di specifici piani pensati dalla compagnia telefonica.

Quali smartphone Samsung, Huawei e Xiaomi in offerta con Vodafone a Natale

Provando a portare alla vostra attenzione una selezione di smartphone Samsung Galaxy, Huawei e Xiaomi che possiamo considerare in offerta con Vodafone a Natale, è possibile analizzare la proposta relativa ad esempio al Redmi Note 9S, disponibile a 169,99 euro, co un risparmio di circa 80 euro. Attenzione anche a Xiaomi Mi 10T Pro a 549,99 euro, fino ad arrivare al cosiddetto Xiaomi Mi 10T Lite, che ora Vodafone ci propone a 299,99 euro.

Come accennato, non mancano le proposte di Samsung. Con il brand coreano, infatti, abbiamo il Samsung Galaxy S20 5G a 879,99 euro, cui aggiungere il Samsung Galaxy S20+ 5G a 979,99 euro ed il Samsung Galaxy S20 FE a 569,99 euro. A chiudere il cerchio, c’è il Samsung Galaxy A42 5G a 319,99 euro, al posto del prezzo precedente di 399,99 euro. Infine, con Vodafone abbiamo Huawei P Smart 2021 in offerta a 199,99 euro.

Non c’è una data precisa relativa all’avvio ufficiale di questa campagna Vodafone, ma su Guadagno Risparmiando ho trovato ad esempio un feedback sulla disponibilità di Samsung Galaxy S20 FE all’interno di alcuni punti vendita dell’operatore alle suddette condizioni. Insomma, se siete interessati alle proposte inerenti prodotti Huawei, Xiaomi e Samsung Galaxy, fate pure le verifiche del caso presso gli store a voi più vicini.