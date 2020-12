Il weekend del 6 dicembre e il successivo ponte dell’Immacolata 2020 coincidono con un boom di nuove uscite sulle principali piattaforme di streaming. Partiamo con le serie tv da vedere su Netflix, come di consueto le più nutrite e variegate. Una prima e interessante novità è Mondi Alieni, docuserie fantascientifica in quattro parti narrata da Sophie Okonedo (da applausi la sua recente prova in Ratched). La premessa è che, applicando le leggi della vita sulla Terra al resto dell’universo, è possibile immaginare la vita altrove.

Negli ultimi vent’anni, infatti, gli astronomi hanno scoperto migliaia di pianeti al di fuori del sistema solare e ipotizzano che ne esistano mille miliardi e più. Se la vita esiste solo su alcuni di questi, allora il cosmo brulica di specie aliene. Ma qual è il loro aspetto? Che cosa mangiano, come si riproducono ed evolvono? Mondi Alieni prova a dare risposta a queste domande combinando immagini reali con una stupefacente computer grafica in 3D.

Si resta su Netflix per Selena: La Serie, in arrivo il 4 dicembre. Si tratta di uno sguardo alla vita e alla carriera di Selena Quintanilla, dai tempi di una gioventù carica di sogni al successo che l’ha resa la più celebre artista di musica latinoamericana di tutti tempi, passando per gli anni di duro lavoro e sacrificio dell’intera famiglia Quintanilla. A interpretarla è Christian Serratos.

Tra le serie tv da vedere su Netflix a partire dal 4 dicembre c’è poi Big Mouth, di ritorno con gli episodi della quarta stagione. Si torna così a parlare delle glorie e degli orrori della pubertà e a raccontare le vicende di alcuni ragazzi che affrontano adolescenza, sessualità e l’avvicinarsi dell’età adulta insieme ai loro mostri degli ormoni.

La serie coreana Detention, attesa su Netflix il 5 dicembre, si situa nella Greenwood High School negli anni ’90. La nuova studentessa Yunxiang Liu si avventura per sbaglio in una zona vietata del campus, dove incontra il fantasma di Ruixin Fang. Fang svelerà in seguito la storia segreta e traumatica degli ultimi trent’anni, oltre alle vicissitudini di un gruppo di giovani studenti e insegnanti perseguitati mentre lottavano per la libertà nell’era della censura. Le loro storie continuano a visitare la scuola come incubi ossessionanti, per essere raccontate e rivelate.

Le novità di Apple TV+ per chi cerca nuove serie tv da vedere in questo lungo weekend sono due, entrambe in uscita il 4 dicembre. La prima, Stillwater, è ispirata alla collana di libri per bambini Zen Shorts di Jon J Muth. La storia è quella di tre fratelli – Karl, Addy e Michael – alle prese con le sfide tipiche dell’età e i piccoli ostacoli che, da bambini, possono apparire insormontabili.

Ad aiutarli è il vicino di casa, il saggio panda Stillwater, che dando l’esempio, raccontando storie e divertendoli, li aiuta a capire meglio la natura dei loro sentimenti e affrontare le sfide della quotidianità. La vicinanza di Stillwater è poi una fonte di grande divertimento e avventure: grazie a lui i bambini diventano più consapevoli del meraviglioso mondo naturale che li circonda e imparano a entrarvi in relazione con rispetto.

La seconda, Earth at Night in Color – Il Pianeta Notturno a Colori, è una docuserie in quattro episodi narrata da Tom Hiddleston. Si tratta di una produzione girata in sei continenti e che, grazie a una tecnologia fotografica innovativa, offre uno sguardo senza precedenti sulle vite notturne degli animali nel loro ambiente naturale, svelandone abitudini e comportamenti.

Penny Dreadful St.1,3 (Box 12 Dvd) Edizione DVD 12 dischi

utti e 27 gli episodi della Serie

Poche ma buone le proposte di Sky tra le serie tv da vedere durante il ponte dell’Immacolata. Il 5 dicembre prende il via su Sky Atlantic – e on demand su NOW TV – Penny Dreadful: City of Angels, spin-off di Penny Dreadful cancellato da Showtime dopo una sola stagione. La nuova serie è ambientata a circa cinquant’anni di distanza dagli eventi dell’originale, in un momento e in un luogo – la Los Angeles del 1938 – influenzati profondamente dal folklore messicano-americano e da forti tensioni sociali.

A dominare gli eventi è il conflitto tra la Santa Muerte messicana, a cui la tradizione affida la protezione dei defunti, e la sorella spirituale Magda (Natalie Dormer), demone disposta a tutto pur di dimostrare la cattiveria intrinseca del genere umano. In questo contesto si svolgono le indagini del detective Tiago Vega e del veterano Lewis Michener su un truce caso di omicidio, tra minacce naziste, una possibile guerra e crescenti tensioni razziali.

Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre, in contemporanea Usa, arriva su Sky Atlantic e NOW TV l’episodio ponte di Euphoria, il primo dei due special concepiti per placare l’attesa della seconda stagione della serie. Intitolato Trouble Don’t Last Always, l’episodio ha un’ambientazione natalizia e segue la ricaduta di Rue dopo l’abbandono di Jules alla stazione dei treni, evento conclusivo del primo finale di stagione.

Chiude questa lista di nuove serie tv da guardare in streaming la seconda parte di Power Book 2: Ghost, ancora una volta su StarzPlay e in contemporanea Usa. Il finale di metà stagione si è chiuso con la confessione dell’omicidio di Ghost da parte del figlio Tariq, mentre le anticipazioni sui nuovi episodi emerse nelle ultime settimane lasciano presagire una sorta di tesa collaborazione fra Tariq e Monet (Mary J Blige), in parallelo al processo a Tasha per la morte dello stesso Ghost.