Potreste incappare nei prossimi mesi in possibili problemi con app Instagram attraverso il vostro smartphone Huawei. Dopo aver aggiunto questo servizio in AppGallery, stando all’articolo che abbiamo condiviso con voi diversi mesi fa, bisogna analizzare con grande attenzione potenziali bug per il pubblico. Da sempre, del resto, questa app presenta non pochi grattacapi all’utenza, motivo per il quale riscontriamo spesso e volentieri la presenza di nuovi aggiornamenti all’interno dello store.

I più frequenti problemi con Huawei ed app Instagram

Qual è l’anomalia più frequente che gli utenti registrano con l’app Instagram attraverso il proprio smartphone Huawei? Negli ultimi tempi ho individuato diverse segnalazioni da parte di utenti irritati. Questi, infatti, “denunciano” storie vecchie che riappaiono, oltre al fatto che l’app spesso e volentieri non faccia vedere le storie dei tag dei luoghi. Si passa poi a malfunzionamenti più generici, come i soliti blocchi e congelamenti. Parte del pubblico afferma di aver già cancellato la cache e disinstallato l’app, ma la sere di problemi riportata oggi non si risolve. Qui troviamo un feedback ufficiale di Huawei:

“In merito alla tua segnalazione, se anche dopo aver cancellato la cache e i dati di Instagram e aver disinstallato e re-installato l’app la problematica persiste, potrebbe trattarsi di un errore legato all’app stessa. Ti invitiamo a verificare di aver installato l’ultima versione disponibile ed eventualmente a contattare direttamente gli sviluppatori per ulteriori informazioni“.

Una questione delicata, se pensiamo al fatto che ad oggi Instagram sia una delle app più popolari per il pubblico italiano. E, di conseguenza, anche per coloro che sono in possesso di uno smartphone Huawei. Se le indicazioni fornite oggi non dovessero rivelarsi sufficienti per risolvere i problemi menzionati, non possiamo fare altro che attendere un aggiornamento specifico da parte dello staff dell’app. Anche a voi succedono cose del genere? Fateci sapete.