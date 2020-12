Pippo Baudo è morto. Come al solito basta un titolo o un articolo senza fondamento per creare il caos in rete e sul web e anche questa volta è toccato al nostro Pippo nazionale dato per morto da un sito di gossip che non solo ha lanciato la notizia (rivelatasi poi falsa) ma ha completato l’articolo con tanto di dettagli su cause e clinica dove sarebbe andato in scena l’addio al conduttore. Risultato? Un caos vero e proprio con gente pronta a condividere sui social la fake news fino a quando il diretto interessato non ha deciso di dire la sua.

“Faccio le corna – risponde Baudo al telefono con l’Adnkronos – succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”. Il decano dei conduttori televisivi non è nuovo a queste bufale è davvero ogni volta gli allungano la vita ma mai come questa volta i fan hanno temuto il peggio.

Le complicazioni dovute al Coronavirus ha già portato via alcuni volti noti del nostro Paese (ultimi Stefano d’Orazio e Gigi Proietti) e anche in questo caso in molti hanno messo insieme l’età del conduttore e la pandemia, e la fake news ha trovato terreno fertile per proliferare su account social più o meno frequentati e diventare così virale. Per fortuna Pippo Baudo sta bene e ha smentito tutto e adesso i fan non possono far altro che attendere il suo grande ritorno magari al prossimo evento Rai o al Festival di Sanremo targato Amadeus (se confermato a febbraio).