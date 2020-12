Gli appassionati di Game of Thrones hanno una certa abitudine ai tempi biblici di produzione della serie. E visti gli ulteriori ostacoli posti al settore dalla pandemia di Coronavirus, non stupisce che anche per House of the Dragon ci sia da fare i conti con attese e ritardi non programmati. A interrompere lunghi mesi di silenzio sullo stato della produzione è arrivato però un segnale di vita dagli account social della serie, in cui si legge che le riprese del prequel di Game of Thrones inizieranno nel 2021.

A differenza di Bloodmoon – il secondo prequel con Naomi Watts, ordinato e poi scartato da HBO nel 2019 – House of the Dragon ha ottenuto l’immediata fiducia del network, che ne ha commissionato un’intera stagione affidandone le redini a Ryan Condal, cocreatore della serie originale insieme a George R.R. Martin, e Miguel Sapochnik, già regista di svariati episodi nonostante le critiche mosse alle scelte creative di Benioff e Weiss per Game of Thrones 8.

L’annuncio dell’avvio delle riprese di House of the Dragon è però molto vago, e non dà modo di prevedere se sia possibile rispettare i piani iniziali, ossia portare il prequel di Game of Thrones sugli schermi di HBO nel 2022. Considerato l’impatto della seconda ondata di contagi nell’intero emisfero occidentale, è più che probabile che la produzione inizi almeno a metà del 2021, o comunque in corrispondenza del via libera delle autorità competenti.

Il post social con cui l’account di Game of Thrones ha comunicato l’avvio delle riprese di House of the Dragon ha offerto inoltre un primo indizio sugli inevitabili, grandi protagonisti del prequel: i draghi. La trama della serie, ispirata al romanzo Fire & Blood – Fuoco e Sangue il titolo italiano – di George R.R. Martin, indagherà i trascorsi di Casa Targaryen, alla quale i draghi stessi sono legati. Le due immagini condivise sui canali social della serie svelano infatti le ispirazioni per delle creature che in Game of Thrones hanno inciso profondamente sui destini di chiunque si sia ritrovato sul loro cammino, e che in House of the Dragon guadagneranno senz’altro spazio e rilevanza.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Pur non sapendo quando potrebbe arrivare, la prossima mossa del team social di Game of Thrones potrebbe essere l’annuncio degli interpreti scelti per il prequel House of the Dragon. L’unica certezza, al momento, è il coinvolgimento di Paddy Considine – la miniserie The Third Day tra i suoi più recenti progetti – nei panni di Viserys Targaryen.

I nostalgici di Game of Thrones – e chiunque aspetti con ansia la pubblicazione di Winds of Winter – può consolarsi con Fire Cannot Kill a Dragon, una sorta di libro-verità in cui si raccontano tutti i retroscena della serie e in cui, secondo lo stesso Martin, è racchiuso tutto ciò che avremmo sempre voluto sapere sul Trono di Spade.