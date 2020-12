Mariah Carey presenta il video di Oh, Santa! e si conferma la vera regina del Natale. Questa volta, l’artista ha diviso la scena con Ariana Grande e Jennifer Hudson, che hanno consentito il rilascio di una nuova versione del brano che era già contenuto nell’album Merry Christmas II You.

Il testo del brano è diviso per le tre voci, molto diverse tra loro, che si uniscono nel ritornello, fino al finale che è riservato ad Ariana Grande e Mariah Carey. Dice l’artista: “Abbiamo fatto gruppo tra ragazze. Ci siamo divertiti tutti nel realizzare il video e si vede”.

La versione rinnovata del singolo di Natale, contenuto in All I Want For Christmas Is You, è scritta insieme ad Ariana Grande che viene dal rilascio dell’album Positions. Oh, Santa! fa anche parte di Mariah Carey’s Magical Christmas Special, disponibile dall’11 dicembre su Apple TV+.

Nel 2020, Mariah Carey ha anche festeggiato i primi 30 anni dal rilascio dell’album eponimo con un’autobiografia che ha intitolato The Meaning Of Mariah Carey, mentre l’album The Rarities è uscito il 2 ottobre scorso. Nel disco sono compresi alcuni dei suoi brani preferiti.

Nei mesi scorsi, Mariah Carey si era anche lasciata andare a una serie di dichiarazioni che riguardano la sua vita privata e, in particolare, alcuni particolari di un matrimonio ormai concluso, oltre a quelle passate durante la sua infanzia. Le dichiarazioni contenute nella biografia avevano fatto scalpore, compresa quella in cui raccontava di aver subito violenze dal suo ex marito.

Il passato difficile è ora alle spalle ed è arrivato il momento di pensare al progetto di Natale, che quest’anno ha condiviso con le amiche Ariana Grande e Jennifer Hudson. Il 2020 è certamente l’anno adatto per fare gruppo, soprattutto tra donne. Il trailer dello speciale di Natale è già disponibile, mentre per Mariah Carey’s Magical Christmas Special è necessario attendere fino all’11 dicembre.