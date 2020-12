Dopo il nuovo DPCM annunciato ieri in conferenza stampa da Conte, a tenere banco oggi 4 dicembre sono anche le voci relative alla possibile riapertura centri estetici in Italia. Magari prima del nuovo anno, dopo i blocchi che erano stati annunciati le scorse settimane. Come stanno le cose questo venerdì e quali prospettive abbiamo a medio termine? Lo sblocco dei negozi in buona parte del Paese ha creato l’illusione che anche attività simili potessero riaprire i battenti, ma in realtà la situazione è differente.

Smentita la riapertura centri estetici a dicembre con nuovo DPCM

Alla luce di alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, è importante partire da un presupposto. Ad oggi, infatti, tocca smentire la riapertura centri estetici a dicembre con nuovo DPCM. Il fatto stesso che Conte non abbia menzionato questo settore nella conferenza stampa di giovedì la dice lunga sotto questo punto di vista. Per intenderci, un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai negozi. Dunque, servirà ancora pazienza prima di potersi riattivare in questo senso.

Attualmente, l’ipotesi più probabile per la riapertura centri estetici non ricade sul mese di dicembre, bensì su gennaio, con un ulteriore e nuovo DPCM che dovrebbe vedere la luce subito dopo l’Epifania. Questo, ovviamente, con l’auspicio che la curva dei contagi continui a far emergere. Dunque, un occhio da buttare costantemente sulla curva che descrive l’andamento del Covid nel nostro Paese, sperando che le festività natalizie non facciano aumentare nuovamente gli infetti, incidendo dunque sulla pressione ospedaliera.

Staremo a vedere se dai vari ministri arriveranno dichiarazioni e precisazioni in grado di orientarci al meglio per quanto concerne la riapertura centri estetici, ma allo stato attuale è davvero complicato immaginare qualche novità gradita fino al 2021. Restate sintonizzati sulle nostre pagine nei prossimi giorni su questo tema delicato.