Il volantino Unieuro in partenza oggi 4 dicembre ci accompagnerà fino alla vigilia di Natale e dunque al 24 dicembre. Più che normale, dunque, è che la catena di elettronica metta sul tavolo i suoi “natalissimi”, ossia le migliori offerte per i regali delle prossime festività. Tra le promozioni degne di nota esaminate in questo approfondimento non possono di certo passare inosservate quelle con protagonisti un notebook HP ma anche smartphone Oppo e Samsung.

Si parte appunto dal notebook HP presente sulla copertina del volantino Unieuro. Si tratta del modello 15-dw1038nl da 15,6 pollici con risoluzione da 1920 x 1080 pixel e processore Intel Core i5 di decima generazione. La dotazione hardware include 8 GB di DDR4-SDRAM, 512 GB di memoria SSD e a livello software, l’aggiornamento Windows 10 Home a bordo del dispositivo. Questa validissima soluzione è ora proposta dalla catena a 629,90 euro. L’acquisto potrà essere effettuato anche in 10 rate da 62,90 euro.

Nell’attuale volantino Unieuro, c’è ampio spazio anche per alcuni smartphone in promozione del brand Oppo. Il dispositivo Oppo Reno 4Z con supporto al 5G costerà ora 319 euro, anziché i 319 euro di valore di listino. Anche in questo caso il pagamento rateale è garantito in 10 rate da 31,90 euro. Sempre per lo stesso brand, c’è anche una speciale scontistica dedicata al modello Reno 2Z che ora è possibile acquistare a non più di 229,90 euro.

Per finire questa carrellata di sconti, il volantino Unieuro mette sul piatto anche alcuni modelli Samsung. Il recentissimo phablet Note 20 (nella sua versione LTE) arriva a costare ora solo 729 euro. Previsto anche in questo caso il pagamento rateale in 10 mensilità da 72,90 euro. Anche il più datato Galaxy 10 Lite è protagonista degli sconti. Per averlo, i clienti del brand dovranno sborsare ora solo 399 euro e non più 679 euro come da valore iniziale di listino. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche.