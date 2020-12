Si registrano evidenti problemi Unieuro oggi 4 dicembre, con ogni probabilità legata ad una vendita lampo di PlayStation 5. La notizia era nell’aria da ore, precisamente già da ieri pomeriggio, ma a differenza di quanto avvenuto con il Cyber Monday da noi raccontato la scorsa settimana, qui tutto è stato assai imprevedibile. Il motivo è semplice, in quanto la decisione della catena è stata quella di non annunciare l’orario in cui avremmo riscontrato unità di Sony in vendita all’interno dello store.

I problemi Unieuro del 4 dicembre dovuti alla PlayStation 5

Insomma, ci sono pochi dubbi sul fatto che i problemi Unieuro riscontrati il 4 dicembre siano legati alla PlayStation 5. Da alcune ricerche che ho effettuato pochi minuti fa, posso confermarvi che alcuni utenti siano riusciti a chiudere l’ordine tra le 10.15 e le 10.20, coi pochi pezzi messi a disposizione all’interno della piattaforma andati sold out nel giro di pochi istanti. Insomma, è sempre più Sony mania, al punto che qualsiasi store fa registrare “scorte esaurite” in pochissimi minuti.

Sia la versione classica di PlayStation 5, sia quella digitale, al momento risultano disponibili solo in preordine. Potete dunque inserire il vostro indirizzo email ed essere avvisati appena ci saranno ulteriori unità in vendita. Dico questo, in modo tale che non intasiate il sito, rendendolo inaccessibile a coloro che magari intendono acquistare altri prodotti. Così facendo, dunque, dovremmo metterci alle spalle i problemi Unieuro che sono stati segnalati da diversi utenti in queste ore.

Considerando il trend degli ultimi giorni, se da un lato è probabile che nel giro di pochi minuti non si riscontrino ulteriori problemi Unieuro, appena diffusa la voce sul sold out delle PlayStation 5, allo stesso tempo ci sono poche speranze sul fatto che altre unità possano fare la propria apparizione nel market. A voi come va? Riuscite ad accedere al sito?