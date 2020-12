Con ancora metà sesta stagione da veder, Fear the Walking Dead è stata rinnovata per una settima stagione da AMC. Lo spin-off di The Walking Dead continuerà quindi la sua corsa, proprio come la serie madre, anche nel 2022 mentre la produzione di questi nuovi episodi è prevista per il prossimo anno, il 2021 quando tornerà in onda negli Usa la sesta stagione con la seconda parte. La serie è attualmente alle prese con la pausa di metà stagione dopo che i fan hanno visto il finale della prima parte contando su un episodio in meno rispetto agli otto originariamente pianificati e poi tagliati a causa dei ritardi nella produzione per la pandemia da Coronavirus.

Fear The Walking Dead 7 inizierà la produzione nel 2021 e probabilmente andrà in onda alla fine del 2021 o all’inizio del 2022. Nessuna data ufficiale è stata ancora rivelata per la produzione e nemmeno per la messa in onda anche perché ci sono ancora 9 episodi rimasti da vedere nella sesta stagione e li vedremo proprio nei prossimi mesi, fino alla primavera del prossimo anno.

L’annuncio della settima stagione è stato rivelato sui social e su Twitter con un piccolo video, eccolo subito di seguito:

The past is dead… but the future is bright. #FearTWD is coming back for a 7th season. pic.twitter.com/6oX8uF10Wy — FearTWD (@FearTWD) December 3, 2020

Scott Gimple, chief content office di The Walking Dead, ha detto la sua sui nuovi episodi di Fear the Walking Dead 6 sottolineando il fatto che si cercherà di sfruttare al massimo l’enorme slancio mostrato dai 7 grandi episodi già andati in onda e che l’ottavo episodio, in particolare, “sarà enorme per le sue ramificazioni, l’emozione e l’intensità, non vedo l’ora che la gente lo veda… ci sono un paio di sequenze a cui penso ancora e di cui avevamo parlato”. Cosa ci attende quindi in questo finale di sesta stagione e nella settima?