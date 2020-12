Il rilascio della prima beta di HarmonyOS per smartphone è in programma per il 16 dicembre, giorno in cui è in programma un evento beta per gli sviluppatori mobili. Come riportato da ‘Huawei Central‘, all’ordine del giorno troveremo l’introduzione dell’SDK del sistema operativo in versione 2.0 per smartphone. La società avrà anche modo di presentare gli strumenti per gli sviluppatori, spiegando loro come utilizzarli per creare applicazioni destinate all’ecosistema mobile. Inoltre, avranno anche l’opportunità di conoscere a fondo HarmonyOS 2.0, e di essere coinvolti in una sessione tecnologica dal vivo organizzata dal produttore cinese (una bella occasione per vederlo da vicino e capirne il funzionamento nel dettaglio).

Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business, ha dichiarato all’HDC 2020 che il primo telefono equipaggiato di default con il sistema operativo proprietario sarebbe stato reso disponibile ad inizio 2021, mentre l’ecosistema sarebbe stato completamente open source prima dell’ottobre dello stesso anno (tra qualche mese, per farvela breve). HarmonyOS 2.0 dovrebbe supportare, dal 10 settembre 2020, dispositivi con memoria compresa tra i 128KB ed i 120MB di RAM, dal 21 aprile 2020 terminali con memoria tra i 128MB ed i 4GB di RAM, ed infine da ottobre 2021 telefoni con memoria compresa tra i 4GB e con più di 4GB di RAM.

In ogni caso, dal 16 dicembre la prima beta di HarmonyOS 2.0 per smartphone dovrebbe essere resa disponibile per la serie dei Huawei Mate 40, mentre si dice saranno circa 28 i dispositivi Huawei compatibili con il sistema operativo proprietario, chiaramente non appena disponibile a tutti gli effetti in versione finale, prima di essere passata per le varie beta necessarie per la messa a punto del software (trovate la lista al completo in questo articolo dedicato).