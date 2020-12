Nutrirsi l’anima e lo spirito anche se l’opera lirica, il concerto, le sinfonie vanno in streaming, sapendo che è ciò che al momento, ci riserva questo lungo e difficile periodo di pandemia.

L’emozione in ogni caso serpeggerà sulla rete per riempire l’enorme vuoto musicale e culturale dal vivo.Sarà presumibilmente questo il sentimento generale per la grande attesa della prima inaugurazione online del Teatro di San Carlo con l’opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, in esecuzione in forma di concerto.

Disponibile sulla pagina Facebook, a partire dal 4 dicembre alle ore 20:00e fino al 7 dicembre, registrato dal vivo il 1 dicembre 2020. Una prima della stagione fortemente voluta dal sovrintendente Stèphane Lissner e con il capolavoro di Mascagni per la prima volta in streaming.

Una fruibilità online che entra prepotentemente nelle nostre vite, un modo nuovo di essere spettatori in prima fila, ma da casa, senza distinzioni di platea e palchi. Guardiamo al futuro con l’innovazione ma senza sostituire l’emozione dello spettacolo dal vivo.

Un cast d’eccezione per una inaugurazione che il Massimo schiera con alcune delle più grandi voci internazionali della lirica: Elina Garanča (Santuzza) e Jonas Kaufmann (Compare Turiddu), Maria Agresta (Lola), Claudio Sgura (Alfio) ed Elena Zilio (Mamma Lucia).L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo sono diretti dal bravo direttoremusicaleJuraj Valčuha. Il Maestro del Coro è Gea Garatti Ansini.

Con le voci potenti di Elina Garana, Jonas Kaufmann e Maria Agresta si squarcerà il silenzio irreale di un teatro vuoto.

Pocheore dunque dal debutto e l’evento fa già registrare numeri altissimi, in continua crescita, con oltre 10.000 utenti che hanno già acquistato il ticket di euro 1,09, una quota simbolica, grazie alla partnership con “Facebook Inc”, solo per questo periodo limitato di tre giorni. Successivamente lo spettacolo sarà on demand sul sito del Teatro San Carlo per 7 giorni.

Sempre sul canale Facebook di Teatro San Carlo, il 10 dicembre, a partire dalle ore 19.00,sarà ospitato un Gala Mozart Belcanto.Potremo ascoltare alcune delle arie più belle dell’intero repertorio belcantista interpretate da artisti di fama internazionale come: Maria Agresta, Ildar Abdrazakov, Nadine Sierra, Pretty Yende, Francesco Demuro, sul podio Giacomo Sagripanti dirigerà Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo. Il programma prevede opere e musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini.E’ stato registrato dal vivo il 3 dicembre e rimarrà poi on line fino al 13 dicembre.

Per l’occasione la Maison Ermanno Scervino vestirà per il San Carlo i tre soprani protagoniste del Gala Mozart Belcanto:Nadine Sierra, Maria Agresta e Pretty Yende(quest’ultima al suo debutto al San Carlo). I tre abiti selezionati dalla Maison italiana fanno parte della collezione Sera pret a porterErmanno Scervino, e sono tutti caratterizzati dalle linee più iconiche e rappresentative della Maison. I colori scelti per i tre abiti sono nero, argento e rosso. Al fianco di Zeffirelli, Scervino ha vestito Cher per il film “Un tè con Mussolini”.

La programmazione on line del Teatro di san Carlo è resa possibile grazie al sostegno della Regione Campania, di Philippe Foriel-Destezet, Pastificio Di Martino e di tutti gli imprenditori di Concerto d’Imprese.

#laculturanonsiferma