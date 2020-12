Nell’Italia completamente allo sfascio, ci mancava solo la bufala su Massimo Ranieri padre di Tiziano Ferro, una fake news completamente infondata e priva di ogni logica.

Non esistono voci né indiscrezioni, al di là delle pure invenzioni di qualche blog da quattro soldi che non sa più come fare clickbait. La notizia infondata che il web inventa di sana pianta oggi coinvolge Massimo Ranieri, ieri sera in TV con lo show Qui E Adesso, e Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più apprezzati del momento, apprezzati anche da Massimo Ranieri. I due hanno duettato negli scorsi mesi e al Festival di Sanremo 2020 sulle note di Perdere L’Amore.

Sarà la corsa al click o il gusto becero italiano per le bufale e per le notizie prive di fondamento. Il caso di Massimo Ranieri padre di Tiziano Ferro è solo uno dei tanti esempi che di giorno in giorno umiliano il mondo del giornalismo sebbene i fautori di queste notizie non abbiano proprio a che fare con l’essere giornalisti e vanno considerati per quello che effettivamente sono: improvvisati che intendono guadagnare qualche euro sulle notizie sensazionali, tutte – puntualmente – bufale inventate di sana pianta.

E quindi NO, non c’è nessuna leggenda metropolitana da scoprire su Massimo Ranieri padre illegittimo di Tiziano Ferro; è una grave mancanza di rispetto nei confronti dell’artista e dei suoi genitori, Sergio e Giuliana, che da Latina e provincia Massimo Ranieri non avrebbero mai neanche potuto incontrarlo lontanamente prima del grande successo di Tiziano.

Come spesso è stato raccontato dallo stesso Tiziano Ferro, la sua famiglia ha effettivamente visto Ranieri in passato, ma solo dalla TV. La sua performance a Sanremo nel 1988 con Perdere L’Amore conquistò suo padre e convinse lui a fare il cantante. Se Tiziano Ferro fa questo lavoro è (anche) per Massimo Ranieri, che non è suo padre.

Ranieri inoltre ha recentemente parlato di Tiziano Ferro, definendolo un suo “fratellino”, che stima molto.