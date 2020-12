IN questa vicenda di una promessa stroncata, della regina della musica di Tejano che sognava di diventare la prima grande artista di lingua spagnola a dominare le classifiche negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90, cast e personaggi di Selena: La Serie sono la ricostruzione di una storia sfortunata, quella di una giovane artista uccisa a soli 24 anni dalla sua socia in affari e presidente del suo fan club.

Netflix ha trasformato la sua vicenda in un racconto di formazione che parte delle origini del talento di Selena, nata in una famiglia di musicisti e sin da piccola abituata al palcoscenico: cast e personaggi di Selena: La Serie hanno lo scopo di ricostruire i fattori del successo precoce di questa giovane cantautrice e interprete della Tejano music, che aveva davanti a sé la strada spianata verso il successo quando è stata uccisa in un motel da una donna ossessionata da lei.

Christian Serratos interpreta il ruolo principale di Selena Quintanilla, per la prima volta protagonista di una serie tv dopo essere apparsa in The Waling Dead e aver recitato nei film della saga Twilight. Madison Taylor Baez interpreta invece una giovane Selena,

Ricardo Chavira, noto soprattutto per aver interpretato Carlos Solis nella serie cult di ABC Desperate Housewives, interpreta Abraham Quintanilla, il padre di Selena, anche lui aspirante cantante e principale promotore del suo talento, al punto da mettere assieme una band di famiglia per supportare l’astro nascente: è stato anche il produttore del film musicale del 1997 Selena, realizzato dopo l’omicidio di sua figlia con Jennifer Lopez come protagonista. Proprio in questo film del secolo scorso ha recitato Seidy López, attrice messicana-americana che ora nella serie Netflix interpreta il ruolo della madre di Selena, Marcella Quintanilla: nel film, invece, interpretava la migliore amica di Selena, Deborah.

Gabriel Chavarria, già protagonista di The Purge, interpreta il fratello maggiore di Selena, AB Quintanilla, principale autore dei brani della sorella nonché suo manager. Suzette Quintanilla, sorella di Selena, è interpretata da Noemi Gonzalez già vista in Paranormal Activity: The Marked Ones e The Young and the Restless. Il personaggio di Pete Astudillo, principale cantante di supporto di Selena e cantautore della band, è interpretato da Julio Macias, meglio noto per On My Block di Netflix: il cantante ha scritto sia il più grande successo di Selena, Bidi Bidi Bom Bom, che la canzone tributo Como Te Extraño, pubblicata dopo la sua morte. Il chitarrista Chris Perez, che ha sposato Selena in un matrimonio segreto dopo una storia d’amore travagliata, è interpretato da Jesse Posey.















NETFLIX © 2020

La serie è scritta da Moisés Zamora, che ne è anche produttore esecutivo insieme a Jaime Dávila, Rico Martinez, Simran A. Singh e la sorella di Selena Suzette Quintanilla. Selena: La Serie è disponibile dal 4 dicembre su Netflix.