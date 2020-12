Billie Eilish canta Something dei Beatles e il resto scompare, letteralmente. Il minimalismo è un’arte sacra e saperla mettere in pratica significa avere infinite risorse creative. È quanto è successo nell’ultima puntata di Alt Nation su SiriusXM, dove la popstar di Therefore I Am ha intonato il bellissimo brano scritto da George Harrison contenuto nel capolavoro Abbey Road (1969).

Billie Eilish canta Something dei Beatles

La voce di Billie Eilish è come una sinusoide avvolgente e claustrofobica, ma quando viene accompagnata da un pianoforte che si limita a riproporre accordi, toniche e cromatismi tutto trova un senso. Il risultato è degno di un film di Sorrentino, di uno spot per profumi – nessuno dica che gli adv delle essenze non siano perfetti in termini di fotografia e colonna sonora – o semplicemente di un momento di raccoglimento dopo una giornata trascorsa a fare i conti con la propria vita disastrata dal caos che è proprio dell’età della ragione.

Il nuovo album

Durante la puntata di Alt Nation Billie, con la presenza del fratello e produttore Finneas, hanno parlato del seguito di When We Fall Asleep Where Do We Go?, disco d’esordio della popstar losangelina che l’ha fatta schizzare in cima ai fasti del successo mondiale. Il lavoro è in corso d’opera ed entrambi giurano che sarà un disco coerente, senza canzoni clonate tra loro e con un assortimento di episodi coesi.

La cancellazione del tour mondiale

Ancora, se da una parte Billie Eilish canta Something dei Beatles, dall’altra annuncia la cancellazione del suo tour mondiale, quel Where Do We Go World Tour che quest’anno l’avrebbe portata agli I-Days di Milano il 17 luglio ma che per ovvie ragioni non si è potuto tenere. Per il momento la data non è stata riprogrammata. La popstar ha rilasciato una nota nelle stories di Instagram e ha comunicato la decisione di restituire i soldi delle date già prenotate, con le dovute scuse per i mancati appuntamenti alternativi.